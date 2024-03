Ponte em Baltimore colapsa após colisão de navio cargueiro

Navio cargueiro colidiu com a Key Bridge em Baltimore. Há pelo menos sete pessoas dentro do rio. As buscas já estão a decorrer. Estrutura colapsou e terá arrastado veículos para o rio.

A Key Bridge, uma ponte com três quilómetros em Baltimore, no estado norte-americano de Maryland, colapsou durante a noite e caiu parcialmente ao rio depois de um navio cargueiro ter colidido com a estrutura, avançou a Fox Baltimore esta terça-feira. O acidente foi entretanto confirmado com a polícia local.

As autoridades já confirmaram que pelo menos sete pessoas caíram ao rio na sequência desta colisão e que há buscas a acontecer dentro de água. Não se sabe ainda o que originou a colisão do navio cargueiro com a ponte, mas o momento foi captado em vídeo por câmaras nas proximidades.

"Todas as faixas de rodagem foram encerradas em ambas as direcções devido a um incidente na Key Bridge, na I-695​. O tráfego está a ser desviado", afirmou a Autoridade de Transportes de Maryland numa publicação no X. O The New York Times apontou que não é clara a gravidade da situação, o número final de possíveis vítimas e a extensão dos danos.

O primeiro alerta para o acidente ocorreu às 1h30 locais, mais quatro horas em Portugal Continental, com uma chamada para o número de emergência (o 911) sobre o colapso da ponte sobre o rio Patapsco. As informações preliminares davam conta que "sete indivíduos e vários veículos" tinham caído à água.

Johnny Olszewski Jr., executivo da autarquia de Baltimore, reagiu ao caso nas redes sociais enquanto o autarca, Brandon Scott,​ está a caminho do local do acidente. "Estou ciente da situação na Key Bridge e mantenho-me em comunicação regular com o meu chefe dos bombeiros e o director das operações de emergência. Os esforços de salvamento estão a decorrer. Por favor, orem pelas pessoas afectadas", diz a mensagem colocada no X.