Reviver o passado em Baltimore

Vinte anos após a estreia, qual é legado de The Wire ? A extraordinária modernidade da série levou a que só agora se tivesse sincronizado com os tempos, como pudemos comprovar ao rever a série na companhia de uma adolescente.

Tenho 55 anos, a minha filha aproxima-se dos 17. Ao longo de várias semanas um dos pontos altos do dia foi ver com ela os 60 episódios da série. O primeiro, confesso, mostrei-lhe um pouco a medo — até que ponto uma produção do início do século (2002-2008) a poderia conquistar?