Metro do Porto: queda de árvore interrompe linha amarela nos dois sentidos em Vila Nova de Gaia

A circulação do metro está interrompida desde as 16h24, nos dois sentidos, entre as estações da Câmara de Gaia e de Santo Ovídio, em Vila Nova de Gaia, devido à queda de uma árvore, informou a Protecção Civil.

Num comunicado na página do Facebook e também no site, a Metro do Porto dá conta da interrupção na linha amarela devido à queda de uma árvore.

Segundo a fonte do Comando Sub-Regional da Área Metropolitana do Porto, a árvore tombou e ficou suspensa nos cabos eléctricos do metro, não havendo registo de feridos.

