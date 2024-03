Arnold Schwarzenegger conta que recebeu um pacemaker: “Estou mais máquina”

Actor de O Exterminador Implacável garantiu estar bem e brincou com a situação, considerando estar cada vez mais parecido com a sua personagem.

Arnold Schwarzenegger recebeu um pacemaker para estabilizar o seu ritmo cardíaco, depois de já ter sido operado três vezes ao coração. A revelação foi feita pelo actor e antigo governador da Califórnia: “Na segunda-feira passada, fui operado para me tornar um pouco mais uma máquina: Tenho um pacemaker.”

Schwarzenegger, de 76 anos, falou sobre a recente cirurgia no podcast Arnold's Pump Club, garantindo que a recuperação está a correr bem. “Antes de mais, quero que saibam que estou a recuperar muito bem! Fui operado na segunda-feira e na sexta-feira já estava num grande evento ambiental com a minha amiga e companheira de luta pela boa forma física Jane Fonda.”

O actor, a quem foi diagnosticado um “problema cardíaco genético”, substituiu as válvulas pulmonar e aórtica em 1997, acabando por ter de as trocar: uma em 2018 e outra em 2020. No entanto, o tecido cicatricial da sua última cirurgia estava a provocar um batimento cardíaco irregular, o que obrigou à colocação de um pacemaker.

Para já, o actor admite que não pode fazer o seu “treino a sério no ginásio”, mas assevera que estará “100% pronto para [gravar a segunda temporada da série] FUBAR (Netflix) no próximo mês!”.