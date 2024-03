Anne Hathaway revela que sofreu um aborto numa época em que interpretava uma grávida

A actriz norte-americana Anne Hathaway, vencedora do Óscar por Os Miseráveis, revelou ter sofrido um aborto espontâneo, em 2015, numa época em que subia todas as noites ao palco para interpretar uma mulher grávida. “Estava a fazer uma peça e tinha de dar à luz em palco todas as noites”, contou numa entrevista à Vanity Fair, da qual é capa da edição de Abril.

O fardo era extremamente pesado e, por isso, desabafava regularmente com os amigos que a iam ver aos bastidores. Até porque, como já tinha contado antes, engravidar não foi um processo fácil.

Em 2019, quando anunciou no Instagram estar grávida pela segunda vez, a actriz não se esqueceu de todos quantos se debatem com as mesmas dificuldades: “Para todos os que estão a passar por [uma situação de] infertilidade e o inferno de conceber, por favor, saibam que nenhuma das minhas gravidezes foi uma linha recta.”

Foto Anne Hathaway é capa da edição de Abril da Vanity Fair DR

Hathaway aproveita ainda a entrevista para apontar o dedo à falta de informação sobre o tema, destacando que, após o término da primeira gravidez, ficou surpreendida ao descobrir o quanto os abortos espontâneos são comuns. “Pensei: ‘Onde está esta informação? Porque é que nos sentimos tão desnecessariamente isoladas?’ É aí que sofremos danos. Por isso, decidi que ia falar sobre o assunto.”

“O que me partiu o coração, me deixou de boca aberta e me deu esperança foi que, durante três anos, quase todos os dias, uma mulher vinha ter comigo a chorar e eu abraçava-a, porque ela estava a carregar esta [dor] e, de repente, já não era só dela.”

Actualmente com 41 anos, Hathaway é mãe de dois rapazes — Jonathan, de 8 anos, e Jack, com pouco mais de 4 —, que mantém longe dos holofotes, avaliando que entre as suas prioridades está o dar espaço para que as suas crianças cresçam ao seu próprio ritmo. “Uma das necessidades das crianças é serem capazes de definir as suas próprias vidas.”