Portugal falha metas europeias de protecção de área marinhas

Dos sete Estados-membros analisados, Portugal era um dos três que não cumpriram as metas para protecção do meio marinho. Só 5% das águas portuguesas são protegidas.

Portugal é um dos Estados-membros da União Europeia (UE) com atrasos no cumprimento das metas comuns, mas não vinculativas, de protecção marinha, com apenas 5% das suas águas designadas como Áreas Marinhas Protegidas, alertam esta terça-feira duas organizações ambientalistas.

As organizações não-governamentais (ONG) Seas at Risk (Mares em Risco) e Oceana divulgaram esta terça-feira que entre sete Estados-membros analisados — Portugal, Alemanha, Dinamarca, Espanha, Irlanda, Países Baixos e Suécia — apenas quatro apresentaram à Comissão Europeia os compromissos assumidos relativamente às metas de protecção do meio marinho.

Uma avaliação dos compromissos assumidos pelos Estados-membros relativamente às metas de protecção do meio marinho mostra que, além do atraso na identificação das Áreas Marinhas Protegidas, Portugal e a Irlanda também não prestaram qualquer informação sobre se serão acrescentadas novas zonas nem sobre territórios marinhos de protecção mais estrita, que deveriam chegar aos 10% em 2030.

"Não só o nosso país está no fundo da tabela de classificação na Europa, com apenas 5% de áreas marinhas protegidas nas nossas águas, como não parece estar preparado para colmatar essa lacuna nos próximos anos", disse à Lusa a vice-presidente da Oceana para a Europa, Vera Coelho.

A ambientalista acrescentou ainda que a crise ambiental e climática actual "exige uma acção resoluta e, perante um registo tão fraco de progressos", a ONG pede ao novo Governo que intervenha e adopte urgentemente um roteiro para proteger 30% das águas portuguesas.

Dos Estados-membros avaliados, a Alemanha, a Dinamarca, a Espanha e a Suécia já entregaram as propostas nacionais de compromissos, mas só Copenhaga e Estocolmo as divulgaram publicamente. A Alemanha e os Países Baixos já atingiram a meta de 30% de áreas marinhas classificadas como protegidas, apesar de não terem enviado os seus planos ao executivo comunitário.

As duas ONG apelam à Comissão Europeia para que, na próxima legislatura, torne vinculativas as metas em causa e aos Estados-membros para que reforcem a vontade política para o cumprimento destas normas ambientais.