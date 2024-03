PJ apreende 41 mil doses de cocaína: 11 mil descobertas num cadáver em Lisboa

A Polícia Judiciária apreendeu no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, 30 mil doses de cocaína provenientes da América do Sul e outras 11 mil doses descobertas no interior de um cadáver, anunciou esta segunda-feira, 25 de Março, a força policial.

Em comunicado, a PJ refere que as 30 mil doses apreendidas numa operação realizada no decorrer da semana passada foram detectadas no interior do organismo de dois cidadãos estrangeiros, que foram detidos e sujeitos a prisão preventiva.

Segundo a PJ, foram também apreendidas cerca de 11 mil doses individuais de cocaína, que estavam em cápsulas no interior do organismo de um cadáver. A droga foi detectada no momento da autópsia no Instituto de Medicina Legal, que aponta como possível causa de morte “o rebentamento de pelo menos uma das cápsulas”.

No comunicado, a PJ alerta para “os elevados riscos para a vida humana” deste método de transporte de droga e que as redes criminosas “continuam a recrutar correios humanos, frequentemente jovens adultos em situação de grande carência económica e/ou emocional, para transportar quantidades significativas de droga no interior do organismo”.

A operação policial foi realizada pela Unidade Nacional de Combate ao Tráfico da PJ.