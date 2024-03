Dois portugueses detidos por tráfico de droga na Indonésia

Dois universitários entre os 20 e os 30 anos foram detidos no domingo por suspeita de tráfico de droga na Indonésia. Crime pode ser punido com pena de morte. MNE está a acompanhar o caso.

Dois portugueses foram detidos no domingo passado na Indonésia por suspeitas de tráfico de droga, um crime que pode ser punido com pena de morte naquele país.

A informação foi avançada pela SIC Notícias e confirmada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros. Os dois suspeitos, com idades entre os 20 e os 30 anos, receberão uma visita prisional esta quinta-feira por parte da embaixada portuguesa em Jacarta.

De acordo com a Agência Lusa, os dois portugueses são estudantes universitários, mas o Governo não revelou as suas identidades, nem as circunstâncias sob as quais foram detidos, assegurando, no entanto, que está a acompanhar a situação. Segundo a SIC Notícias, pode haver mais portugueses detidos no âmbito deste caso, mas essa informação não foi confirmada até ao momento pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros.