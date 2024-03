Activistas climáticos pintam átrio do aeroporto de Lisboa

Activistas climáticos pintaram de vermelho o átrio e painéis da informação de check-in do aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, nesta segunda-feira, onde expuseram também uma faixa contra a construção de um novo aeroporto.

Em comunicado enviado às redacções ao início da tarde, o movimento Climáximo refere que um grupo pintou o átrio do aeroporto e os leitores junto à entrada para a zona das portas de embarque, "enquanto uma faixa era lançada das galerias onde se podia ler 'Novo Aeroporto: Colapso Climático'".

De acordo com o movimento, pelo menos três pessoas foram "levadas pela polícia".

Foto As imagens divulgadas pelo Climáximo nesta segunda-feira Climáximo/DR

A PSP confirmou, entretanto, a detenção de suspeitos, sem precisar quantos, pela prática de vários crimes, estando ainda em curso as diligências processuais decorrentes da detenção. Segundo o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, o incidente envolveu oito pessoas, na área pública do terminal 1 do aeroporto, e resultou em danos "em dispositivos de controlo de cartões de embarque, assim como em painéis com informação relativa aos voos".

Os activistas criticam os planos para a construção de um novo aeroporto em Lisboa, que classificam como "um crime". "Para travar a crise climática, é necessário reduzir a aviação em mais de 90% e apostar em transportes públicos eléctricos para todas as pessoas, não num novo aeroporto", acrescenta o comunicado.

A agência Lusa questionou a ANA, que gere os aeroportos em Portugal, sem resposta até ao momento.