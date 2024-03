Assis rejeita vice-presidência da AR. PSD propõe comunista António Filipe para abrir trabalhos

Assembleia da República reabre esta terça-feira com os novos deputados eleitos a 10 de Março. Eleição do presidente e da Mesa marcada para a tarde.

Os 230 deputados à Assembleia da República tomam posse nesta terça-feira, mas a preparação do primeiro dia da nova legislatura (a XVI da democracia) levantou celeuma. Primeiro foi a distribuição de lugares, depois a eleição dos membros da Mesa (que o PS queria adiar), e até a indicação do presidente provisório para abrir e conduzir os trabalhos do plenário nesta terça-feira de manhã até à escolha do novo presidente da AR.