Sunak diz que China é a “maior ameaça estatal” ao Reino Unido

Regime de Pequim é acusado por Londres de vários ataques informáticos e anunciou sanções contra um grupo próximo do Governo chinês.

A China foi acusada pelas autoridades britânicas de ter realizado uma série de ataques informáticos que expuseram os dados pessoais de milhões de eleitores. O primeiro-ministro, Rishi Sunak, diz que o regime chinês é a “maior ameaça estatal” ao Reino Unido.

Londres responsabiliza Pequim por ataques que ocorreram em 2021, mas que apenas foram descobertos em Outubro passado. O regime chinês conseguiu aceder aos dados de mais de 40 milhões de eleitores britânicos depois de ter conseguido entrar nos servidores da Comissão Eleitoral. Segundo a imprensa britânica, os autores do ataque conseguiram aceder aos nomes e moradas de todos os eleitores registados no Reino Unido, assim como o nome dos eleitores registados no estrangeiro.

No entanto, segundo os responsáveis britânicos, o ataque, inicialmente atribuído apenas a “agentes hostis”, não comprometeu o sistema eleitoral nem foram encontradas alterações nas informações contidas no banco de dados dos eleitores.

A revelação de que os dados dos eleitores britânicos estão vulneráveis a ataques externos é particularmente preocupante quando o Reino Unido está a poucos meses de eleições gerais – têm de ser marcadas até Janeiro do próximo ano.

Num incidente separado, piratas informáticos chineses também conseguiram aceder aos emails de 43 deputados e membros da Câmara dos Lordes conhecidos por defenderem políticas mais duras em relação a Pequim.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros anunciou a imposição de sanções contra o APT131, um grupo de piratas informáticos com ligações ao Governo chinês. Esta organização já tinha estado envolvida numa tentativa de acesso aos emails de membros da equipa de campanha de Joe Biden durante as eleições de 2020.

Um porta-voz da Embaixada da China em Londres rejeitou as acusações e disse que as alegações “são totalmente fabricadas” e não passam de “calúnias maliciosas”.

Esta segunda-feira, o vice-primeiro-ministro britânico, Oliver Dowden, vai fazer uma intervenção no Parlamento em que é esperado que sejam anunciadas sanções contra dirigentes chineses e outras medidas de retaliação.

Antes do discurso de Dowden, Sunak não quis confirmar se o Governo vai impor sanções, mas disse que é “correcto” que sejam adoptadas medidas para proteger os interesses britânicos.

“A China está a comportar-se de uma forma cada vez mais assertiva no estrangeiro, autoritária em casa e representa um desafio definidor de uma época, e é também a maior ameaça estatal para a nossa segurança económica”, afirmou, durante uma visita a uma empresa.

A acusação directa por parte do Reino Unido de que o regime chinês está a organizar uma campanha de ataques informáticos contra os sistemas de informação britânicos representa um novo patamar na tensão entre os dois países. No ano passado, um investigador parlamentar foi detido por suspeita de espionagem a favor da China.

O director do MI5 acusou Pequim de estar a levar a cabo uma campanha de espionagem no Reino Unido a uma “escala épica”, mas a Embaixada da China em Londres rejeitou as alegações e condenou o Reino Unido por estar a fazer “acusações sem fundamentos”.