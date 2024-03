Daesh divulga vídeos do ataque em Moscovo: “Matem-nos, sem misericórdia”

Publicação do Daesh vem sustentar a reivindicação do ataque pelos jihadistas, depois de Vladimir Putin ter apontado responsabilidades a Kiev.

Na madrugada deste domingo, o autoproclamado Estado Islâmico divulgou um vídeo que mostra, alegadamente, os homens armados do Daesh-Khorasan na sala de espectáculos de Moscovo, onde foram mortas mais de 130 pessoas.

A publicação do Daesh vem sustentar a reivindicação do ataque pelos islamistas, depois de o Presidente russo, Vladimir Putin, ter apontado responsabilidades à Ucrânia nas suas primeiras declarações sobre o atentado — uma teoria que parece, na opinião de diversos analistas internacionais, altamente improvável.

No vídeo de um minuto e meio, que terá sido gravado por um dos jihadistas já no Crocus City Hall, é possível ver vários homens armados com metralhadoras e facas. Os seus rostos aparecem desfocados e as vozes estão distorcidas. Os atacantes filmam-se a disparar armas de fogo, há corpos no chão e percebe-se que um incêndio deflagrou no edifício, encurralando quem estava na sala de espectáculos.

A dada altura, um dos jihadistas ordena: "Matem-nos, sem misericórdia", cita o britânico The Guardian. Pouco depois, o homem que segura a câmara vira-a para o próprio rosto e diz: "Alá é grande, os infiéis serão derrotados", segundo as legendas do vídeo.

"O ataque surge no contexto da violenta guerra entre o Daesh e os países que lutam contra o Islão", justificou, numa publicação anterior, a Amaq, agência de notícias do autoproclamado Estado Islâmico.

Este domingo, a Rússia cumpriu um dia de luto nacional, em homenagem às centenas de vítimas do ataque. Vladimir Putin afirma que foram detidas 11 pessoas, incluindo os quatro atiradores, já no Sul da região russa de Bryansk.

O Kremlin, por sua vez, também partilhou vídeos que mostram militares a levar os alegados responsáveis pelo massacre, algemados e vendados, para a sede do Comité de Investigação da Rússia, em Moscovo. Mais tarde, foram divulgadas imagens dos interrogatórios aos principais suspeitos. Um desses vídeos, que circulam entre bloggers russos, mostra aparentes sinais de tortura.

Até agora, as autoridades russas ignoraram, pelo menos publicamente, a reivindicação do ataque pelo Daesh, preferindo falar das supostas ligações dos terroristas a Kiev.