Muitas pessoas na Rússia sentem que vivem num Estado policial com grande vigilância. Mas esta foca-se na oposição, não no terrorismo jihadista.

A Rússia marca este domingo um dia de luto pelos 133 mortos do ataque, reivindicado pelo Daesh, numa sala de concertos em Moscovo – um ataque que mostrou as fragilidades do regime, diz o diário The Washington Post, e que quebrou a promessa de segurança feita pelo Presidente Vladimir Putin à população russa, diz pelo seu lado o New York Times.