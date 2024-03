Matheus Nunes com queixas e Diogo Costa de regresso na selecção

Roberto Martínez prossegue preparação do jogo particular com a Eslovénia com uma ausência no meio-campo e quatro guarda-redes.

Com queixas no pé, o médio Matheus Nunes, autor do segundo golo de Portugal frente à Suécia, não participou no treino deste domingo da selecção portuguesa de futebol, ausência compensada pelo regresso do guarda-redes Diogo Costa, que foi reintegrado e poderá ser opção para o jogo particular com a Eslovénia.

Na Cidade do Futebol, a equipa técnica liderada por Roberto Martínez dividiu os 19 jogadores de campo disponíveis em dois grupos, tendo realizado exercícios com e sem bola.

Nos 15 minutos de treino abertos à comunicação social, os quatro guarda-redes - com Samuel Soares ainda concentrado com a selecção principal - voltaram a treinar-se à margem, num campo contíguo ao relvado principal.

O primeiro Eslovénia-Portugal da história está agendado para a próxima terça-feira (19h45, RTP1) no Estádio Stozice, em Liubliana, com arbitragem de Irfan Peljto, da Bósnia-Herzegovina.

Roberto Martínez chamou 32 jogadores para o duplo compromisso de Março, dividindo o plantel em três grupos, com um grupo disponível em todo estágio, outro apenas para o jogo com a Suécia e um terceiro para o jogo com os eslovenos.

Portugal terá ainda outros três encontros de preparação antes da participação no Campeonato da Europa deste ano, todos em solo luso, com Finlândia, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, Croácia, no Estádio Nacional, e República da Irlanda, em Aveiro, a 4, 8 e 11 de Junho, respectivamente.

A equipa das "quinas" está integrada no Grupo F do Euro2024, em que vai defrontar Turquia, República Checa e o vencedor do caminho C dos play-offs (Geórgia ou Grécia).

A estreia no Europeu está marcada para 18 de Junho, com os checos, em Leipzig, seguindo-se os duelos com os turcos, a 22 de Junho, em Dortmund, e com o adversário do play-off, a 26 de Junho, em Gelsenkirchen.