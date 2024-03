Geórgia e Grécia decidem em final do play-off quem se cruza com Portugal no Euro

No caminho de Portugal, a Geórgia foi a primeira das 12 selecções apuradas para as meias-finais do play-off de acesso ao Campeonato da Europa da Alemanha, após vencer o Luxemburgo por 2-0, com um bis de Zivzivadze (40 e 63’).

A jogar em casa, em Tbilisi, a Geórgia (4.ª classificada do Grupo A de qualificação para o Euro 2024, atrás de Espanha, Escócia e Noruega) impôs-se ao terceiro mais bem posicionado do grupo de Portugal, com a equipa do grão-ducado a ficar reduzida a 10 unidades por expulsão de Maxime Chanot (58’), três minutos depois de Gerson Rodrigues ter visto o VAR negar-lhe o golo do empate.

Demasiadas contrariedades para a selecção de Luc Holtz, que viu o antigo defesa direito francês Willy Sagnol (figura do Bayern Munique da primeira década deste século) conduzir os georgianos à final do caminho C, onde defrontará a Grécia, na próxima terça-feira, dia 26, mais uma vez em casa.

Grécia que, após ter falhado o apuramento directo no Grupo B, de França e Países Baixos, não deu a mínima hipótese (5-0) a um Cazaquistão vindo do grupo de Dinamarca, Eslovénia e Finlândia, e que chegou ao intervalo deste jogo em Atenas a perder por 4-0. Bakasetas (9’, g.p.), Pelkas (15’), Ioannidis (37’) e Kourbelis (40’) garantiram, sem hesitações, a segunda vaga da final do caminho C, permitindo ao uruguaio Gus Poyet começar a gerir o duelo com a Geórgia. Um autogolo de Marochkin (86’) fixou a goleada.

Poland, Wales, Greece & Iceland with big wins, while Ukraine complete a late comeback ??????#EURO2024 pic.twitter.com/1y18qS13V6 — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) March 21, 2024

Yaremchuk salva Ucrânia

Nas outras frentes, o País de Gales cedo (4-1) começou a sentir a possibilidade de avançar para o jogo decisivo de apuramento para uma das três vagas em aberto no Alemanha2024. David Brooks marcou aos 3 minutos, vantagem ampliada pelo lateral direito do Nottingham Forest Neco Williams (38’).

A Finlândia entrava mal, mas acabava a primeira parte com Teemu Pukki (45’) a reduzir e a relançar a meia-final do caminho A, em Cardiff. Mas nova entrada em falso dos finlandeses, com Brennan Johnson (Tottenham) a assinar o 3-1 no primeiro minuto da segunda parte, acentuou a inevitabilidade de uma final com a Polónia, confirmada por Daniel James (86’).

A Polónia não teve problemas para suplantar uma Estónia “diminuída” pela expulsão de Maksim Pastkotsi (27’), impondo-se por 5-1, em Varsóvia, com golos de Frankowski (22’), Zielinski (50’), Piotrowski (70’), Mets (73, p.b.), Szymanski (76’) e Vetkal (78’).

Mais emoção e imprevisibilidade teve o caminho B, onde Ucrânia e Islândia levaram a melhor sobre Bósnia e Israel, respectivamente. Em casa emprestada, em Budapeste, Israel (com Miguel Vítor no onze) saiu na frente com um penálti de Zahavi (31’), mas perdeu por 1-4.

Gudmundsson (39’) e Traustason (42’) deram a volta e a expulsão de Revivo (73’) e novo penálti falhado por Zahavi ( 80’) minaram as hipóteses de Israel, com a Islândia a marcar mais dois por Gudmundsson (83 e 87’).

Na Bósnia, a Ucrânia evitou o adeus ao Euro nos últimos minutos, numa reviravolta (1-2) consumada aos 88 minutos, por Dovbyk, depois de Yaremchuk (85’) ter corrigido o autogolo (56’) de Matvienko. O ex-Benfica entrou aos 81 minutos para marcar e fazer a assistência decisiva.