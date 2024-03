Rafael Leão e outras boas notícias para Portugal

Como enquadrar o talento explosivo de Rafael Leão na selecção? Esse é um enigma que Fernando Santos nunca conseguiu resolver, mas que Roberto Martínez parece estar perto de solucionar. E nesta quinta-feira, em Guimarães, os melhores sinais dessa compatibilidade foram bem visíveis no triunfo expressivo de Portugal sobre a Suécia por 5-2, no primeiro de dois particulares que irá disputar nestes dias – na terça-feira, defronta a Eslovénia em Ljubliana. Leão marcou, exibiu-se a grande altura e a selecção pareceu confortável com ele. Mas essa não foi a única boa notícia.

Pelo que vemos há quatro épocas e meia no AC Milan, sabemos como é Rafael Leão no seu melhor, mas raramente se viu esse jogador na selecção nacional – onde tem sido mais vezes suplente do que titular. Para este jogo, Martínez entregou-lhe o lado esquerdo, respaldado por um lateral com o mesmo “mindset” ofensivo (Nuno Mendes), e libertou-o para fazer aquilo que é a sua especialidade, correr com bola, tentar os duelos individuais e rematar ou assistir.

Este particular seria, em teoria, com uma equipa de nível superior a todos os adversários que Portugal teve na qualificação, com um assinalável potencial ofensivo – Gyökeres, um nome que os portugueses estão muito habituados a ouvir, mais Isak, Elanga ou Kulusevski, só para falar dos que estavam no “onze” da Suécia. Mas, depois de alguns minutos iniciais em que os nórdicos conseguiram ser relativamente perigosos, Portugal começou a encaminhar jogo para o lado esquerdo. E os golos começaram a aparecer.

Positivo/Negativo Positivo Rafael Leão Só jogou a primeira parte, mas devem ter sido os melhores 45 minutos do homem do AC Milan na selecção nacional. Um golo, muitas acções perigosas e uma candidatura credível à titularidade nesta selecção. Muito bem apoiado por Nuno Mendes.

Positivo Nélson Semedo Tem Cancelo e Dalot à sua frente, mas, a jogar assim, será difícil a Martínez não o levar ao Euro. Duas assistências para golo e um bom problema para o seleccionador. Tal como Matheus Nunes, que também esteve muito bem. Negativo Suécia Pela forma como se exibiu em Guimarães, não é grande surpresa que a Suécia tenha ficado de fora do Euro. Até marcou dois golos (um deles de Gyökeres), mas foram ambos inconsequentes. Jon Dahl Tomasson tem muito trabalho pela frente.

Aos 15’, um primeiro ameaço de Leão, que avançou pelo flanco e deixou para o remate de Matheus Nunes – Olsen respondeu com uma bela defesa. E aos 24’, o homem do Milan fez mesmo o golo, na recarga após um primeiro remate de Bernardo Silva que foi ao poste – e não esquecer o papel de Ramos, a servir de pivot para tudo isto.

A Suécia pouco ou nada fez para discutir o jogo com Portugal – marcou dois golos na segunda parte, mas sem grande influência nas contas da partida. Onde os golos entraram com grande regularidade foi na baliza de Olsen. Aos 33’, mais uma boa notícia para a selecção portuguesa. Matheus Nunes, um médio com boa capacidade de progressão com a bola nos pés, fez exactamente isso: levou a bola até à área sem que nenhum sueco lhe aparecesse pelo caminho e atirou a contar. Um regresso em grande, ele que não jogou durante toda a qualificação para o Euro 2024.

E mesmo a fechar a primeira parte, mais uma boa notícia e mais um bom problema para Martínez. Nélson Semedo, que será a terceira opção para lateral-direito, teve uma bela desmarcação que terminou com um belo cruzamento junto à linha na direcção de Bruno Fernandes. 3-0 para Portugal, o 20.º do homem do Manchester United na selecção, e a sensação de que tudo estava a correr bem.

Para a segunda parte, Martínez tirou Leão, Mendes e Pepe para dar minutos a Bruma, Toti e António Silva, e a selecção portuguesa manteve-se a um nível alto. É verdade que a Suécia tentou tirar alguma coisa do jogo nos primeiros minutos após o intervalo, mas foi uma energia de pouca duração. Aos 57’, Bruno Fernandes recebeu uma bola à entrada da área e, com um colega de cada lado, escolheu Bruma e o homem do Sp. Braga fez o 4-0 – mais uma boa notícia para Portugal embora, para ele, seja mais difícil estar na lista final, seja ela de 23 ou 26.

No minuto seguinte, a Suécia lá fez o seu golo, pelo inevitável Gyökeres, a passe de Kulusevski (talvez o menos mau dos nórdicos), mas Portugal não deu descanso ao marcador. Aos 61’, Gonçalo Ramos acorreu da melhor maneira a um cruzamento de Semedo e fez o 5-1.

O avançado do PSG sairia pouco depois, para dar lugar ao homem da casa, Jota Silva, que ainda teve um par de iniciativas vistosas e esteve perto de marcar, falhando no duelo com Olsen mesmo à boca da baliza. Já em cima dos 90', Emil Nilsson fez valer a sua altura para fazer o 5-2.

O avançado do Vitória de Guimarães acabaria por ser o único estreante da noite – Samuel Soares, Diogo Leite, Dany Mota e Francisco Conceição vão ter de esperar pelo jogo da próxima terça-feira na capital eslovena. Martínez continua invencível como seleccionar, Portugal continua a golear e o número de jogadores seleccionáveis para o Europeu do próximo Verão continua a crescer. Tudo boas notícias.