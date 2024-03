Portugal recebe oito “reforços” para preparar jogo com a Eslovénia

O guarda-redes Diogo Costa evoluiu no ginásio da Cidade do Futebol e fez tratamento para recuperar de um traumatismo.

Depois da goleada imposta à Suécia, a selecção nacional A retomou neste sábado os trabalhos no dia que marcou a passagem de um ano sobre a estreia de Roberto Martínez, no banco, ao comando técnico da equipa portuguesa.

O Eslovénia-Portugal, segundo compromisso de preparação com vista à fase final do Campeonato da Europa de 2024, disputa-se na terça-feira (19h45, RTP1), em Ljubljana, e o seleccionador voltou a não contar com o guarda-redes Diogo Costa, tendo “libertado” Nélson Semedo, Rúben Dias, Toti Gomes, João Palhinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Rafael Leão e Gonçalo Ramos.

O titular da baliza do FC Porto e da selecção evoluiu no ginásio da Cidade do Futebol e fez tratamento para recuperar de um traumatismo que o afastou das opções do encontro de Guimarães.

Pela sala de imprensa passaram o defesa Diogo Dalot (Manchester United) e o estreante Dany Mota (Monza), para destacarem a gestão do seleccionador.

Os oito ausentes no encontro de Guimarães (Ronaldo, Dalot, Cancelo, Danilo, Otávio, Rúben Neves, Vitinha e João Félix) juntaram-se ao grupo, tendo Diogo Dalot referido que o jogo com a Eslovénia constitui “mais um passo para Portugal evoluir e chegar bem ao Euro2024”, reforçando a ideia de que há sempre aspectos a melhorar, Mesmo numa equipa que venceu todos os jogos de qualificação.