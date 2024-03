Tirando as pessoas que entram e saem, a sala parece estar vazia. Não há móveis e a única decoração das paredes brancas é uma tela gigante onde vão sendo impressas as caras de algumas das pessoas que circulam pela divisão. Parecem fotografias, mas não é certo onde estão as câmaras e as imagens desvanecem rapidamente. Nem todos vêem a sua cara na parede e fica a dúvida: o que é que as câmaras decidem registar?

