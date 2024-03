Legionella leva ao encerramento de pavilhão de escola em Loulé

A presença da bactéria legionella levou ao encerramento dos balneários do pavilhão da Escola Básica 2, 3 Engenheiro Duarte Pacheco, em Loulé, no Algarve, estando as instalações a ser desinfectadas antes de serem reabertas, foi divulgado esta sexta-feira, 22 de Março.

Num comunicado publicado nas redes sociais do Agrupamento de Escolas Engenheiro Duarte Pacheco, o director esclarece que análises à água colhida nos balneários da escola realizadas em 13 de Março detectaram a presença de legionella pneumophila na rede do pavilhão, "existindo potencial risco para a saúde dos utilizadores".

" [...] Procedemos, de imediato, ao encerramento dos balneários", sublinha a nota, acrescentando que as instalações só serão reabertas "depois de efectuada a desinfecção da rede e obtida a respectiva autorização da parte das autoridades de saúde", refere Carlos Fernandes.

Fonte da Câmara de Loulé disse à agência Lusa que a autarquia foi notificada da ocorrência na quinta-feira ao final do dia pela autoridade de saúde pública, tendo de imediato iniciado os trabalhos de desinfecção e mudança dos filtros na rede de água "de forma a garantir a segurança dos alunos e profissionais".

As infecções por legionella são causadas por uma bactéria e, na maioria das vezes, afectam os pulmões, causando pneumonia e sintomas semelhantes à gripe.

As pessoas infectadas podem ter febre, calafrios e dores musculares, e a respiração pode ser difícil e dolorosa.