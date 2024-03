Detectada legionella em instalações dos trabalhadores do Metro de Lisboa

O Metropolitano de Lisboa detectou a bactéria da legionella em duas torneiras de instalações sanitárias utilizadas exclusivamente por trabalhadores, adiantou esta quarta-feira, 13 de Março, à Lusa a empresa, acrescentando que não se registou nenhum caso clínico em funcionários. A detecção ocorreu na sequência das análises periódicas no âmbito do Plano de Prevenção e Controlo da Bactéria Legionella efectuado pelo Metropolitano de Lisboa para monitorizar as suas redes, sistemas e equipamentos, explicou a empresa, em comunicado.

"Das 143 análises efectuadas, foram detectadas duas situações de risco elevado em duas torneiras de instalações sanitárias para utilização exclusiva dos trabalhadores da empresa", referiu. A notícia tinha sido avançada na terça-feira pelo jornal Correio da Manhã, que destacou que o Metropolitano de Lisboa detectou a bactéria da legionella nas oficinas situadas na Pontinha.

De acordo com o comunicado enviado à Lusa, após a detecção, o Metropolitano de Lisboa procedeu, de imediato, à comunicação ao Delegado de Saúde, que ordenou o encerramento das duas instalações sanitárias, bem como a realização de um choque térmico e químico às referidas instalações, o que se encontra em fase de realização, após o qual serão realizadas novas análises.

O Metropolitano de Lisboa garantiu ainda que não se verificou nenhum caso clínico de legionella em trabalhadores da empresa.

"A empresa prosseguirá com o desenvolvimento do seu Plano de Prevenção e Controlo da Bactéria Legionella, com o objectivo de monitorizar e implementar as medidas preventivas e correctivas", frisou.

A doença do legionário, provocada pela bactéria Legionella pneumophila, contrai-se por inalação de gotículas de vapor de água contaminada (aerossóis) de dimensões tão pequenas que transportam a bactéria para os pulmões, depositando-a nos alvéolos pulmonares.