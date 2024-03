Costa espera que a sua voz continue a ser ouvida com toda a clareza na UE

Ao fim de oito anos, o primeiro-ministro despediu-se dos seus parceiros do Conselho Europeu. Rouco, mas sem mágoas, e com muito orgulho do percurso de Portugal durante esse período.

A 74.ª e última reunião do Conselho Europeu em que António Costa participou “começou muito bem”, com um almoço de trabalho com o secretário-geral das Nações Unidas, e foi "muito inspiradora”, confessou o primeiro-ministro, que se despediu dos seus parceiros, em Bruxelas, com a promessa de continuar a ter uma voz “clara” na política nacional e internacional — assim que deixar de estar rouco.