Férias da Páscoa em família, com balões de ar quente, cosplay e poesia

PASSEIOS

Festival Internacional de Balonismo de Coruche

21 a 24 de Março

É no Parque de Mercados e Feiras de Coruche, também conhecido como Balódromo, que se reúnem balões de ar quente, de equipas nacionais e estrangeiras.

No programa estão voos livres diários (às 6h30 e às 16h, com um custo de 199,90€), mas também baptismos de voo em balão estático (sábado, das 8h às 10h e das 18h às 20h; e domingo, das 8h às 10h; com acesso gratuito mediante inscrição).

À experiência contemplativa do voar, juntam-se outros créditos. A saber: o mercado de artesanato e produtos locais, o Street Food Fest (que complementa a ementa da restauração local), os concertos, a animação infantil, uma caminhada e o tradicional Night Glow, um espectáculo nocturno de luz e música electrónica protagonizado por balões iluminados (dia 22, às 21h). Mais informações em www.festivalbalonismocoruche.com.

FESTIVAL

Comic Con Portugal

21 a 24 de Março

A décima edição do maior evento de cultura pop do país leva à Exponor de Matosinhos artistas e fãs de vários quadrantes, do cinema à televisão, passando pela banda desenhada, gaming, cosplay, literatura, videojogos e música.

A festa propõe-se a Celebrar os 10 Anos da Comic Con Portugal, sem deixar para trás a bandeira do evento, Be Whatever You Want. Finn Jones, Ed Westwick, Evanna Lynch, André Lamoglia, Anna Shaffer e Juan Carlos Fresnadillo são alguns dos trunfos na manga do cartaz, detalhado aqui.

As portas abrem às 10h (no primeiro dia, a partir das 12h); os bilhetes diários vão de 30€ a 35€ (17,50€ dos seis aos 12 anos); os passes custam 110€.

TEATRO

Não Há Duas sem Três

23 e 24 de Março

Nesta terceira parte da trilogia iniciada com A Grande Corrida (2012) e seguida por Muita Tralha Pouca Tralha (2017), a actriz e encenadora Catarina Requeijo recupera as personagens da tia orgulhosa Odete, do tio rezingão Alfredo e da sobrinha automobilista Manuela para lembrar, entre rimas e humor, uma atribulada ida à feira popular desta família quase-perfeita.

Em cena no Lu.Ca - Teatro Luís de Camões (Lisboa), sábado, às 16h30, e domingo, às 11h30 e 16h30. Bilhetes a 3€ (criança) e 7€ (adulto).

Foto Não Há Duas sem Três DR

O Vento nos Salgueiros

23 e 24 de Março

Uma história sobre o campo e os muitos bichos que lá vivem, mais precisamente estes quatro: um rato de água, uma toupeira, um texugo e um sapo.

Saída da pena do escritor britânico Kenneth Grahame, em 1908, e aqui levada a palco pela Companhia de Teatro de Almada, uma fábula sobre o valor da amizade e do respeito pelo próximo, onde também entra a importância da natureza.

Para ver no Teatro Municipal Joaquim Benite (Almada), sábado, às 16h, e domingo, às 11h e às 15h, com entradas a 10€.

Foto O Vento nos Salgueiros DR

A Menina Que Não Cabia Numa Caixa Quadrada

24 de Março

A Lua Cheia Teatro para Todos conta a história de Flora, uma menina que fala “de tudo e mais alguma coisa”, com a liberdade própria da infância e emoções em catadupa, convertidas em pensamentos rápidos sempre cheios de imaginação.

Uma viagem centrada na positividade e nos novos pontos de vista, mesmo quando há uma caixa que não lhe serve, “como as calças que ficaram curtas com os anos ou as meias que romperam de tanto as usar”, explicam na sinopse.

No Centro de Artes de Águeda, domingo, às 17h, com entrada livre (sujeita a levantamento prévio de bilhete).

CONTOS

O Despertar da Vida em Histórias

23 e 24 de Março

Em Sintra, a Quinta da Regaleira abre portas a todos (maiores de seis anos) os que gostam de ouvir contos e conhecer as “histórias e lendas que povoam o nosso imaginário”. Tendo como cenário o Monte da Lua, lugar “onde a realidade e a fantasia coexistem”, cabe a Rui Ramos, Conceição Bernardes, Bruno Batista e Cláudia Fonseca dar a voz ao manifesto.

As sessões estão marcadas para sábado, às 17h30, 18h e 18h30, e domingo, às 6h30, mesmo a tempo de contemplar o nascer do Sol.

A actividade é itinerante, sendo aconselhados agasalhos e calçado confortável. A participação custa 10€ (6€ dos seis aos 17 anos) e inclui beberete e uma oferta surpresa.

POESIA

Dia Mundial da Poesia

23 de Março

Uma feira do livro, uma maratona de poemas, um Consultório de Poesia, leituras, declamações espontâneas, conversas e encontros. São estas as linhas da festa montada no Centro Cultural de Belém (Lisboa) para assinalar o Dia Mundial da Poesia, celebrado a 21 de Março.

Poetas de Abril é o tema desta edição, que evoca os 50 anos da Revolução dos Cravos homenageando os poetas que contribuíram para um Portugal “sem censura, democrático e em liberdade”. Isto sem esquecer também os 500 anos do nascimento de Luís Vaz de Camões, nome maior da literatura portuguesa. Sábado, das 15h às 19h, com entrada livre.

MÚSICA

Concertos Promenade: …Até ao Mar

24 de Março

O Coliseu Porto Ageas inicia um novo ciclo de Concertos Promenade, que convida miúdos e graúdos a descobrir obras emblemáticas e as suas curiosidades em ambiente descontraído.

A primeira viagem musical acontece domingo, às 11h, e vai pelos canais de rios e mares, mergulhando o público no mundo de sons que habitam a natureza e também a imaginação.

Interpretada pelo Pulsat Percussion Group, com comentários de Jorge Castro Ribeiro e design multimédia de Sara Botelho, tem como fonte de inspiração a curta-metragem Paddle to the Sea, de Bill Mason e do National Film Board of Canada, descrita como “uma jornada pelo mundo aquático e um verdadeiro hino à natureza”. Bilhetes de 12€ a 14€.

ACTIVIDADES

Caça ao Ovo

23 de Março

No Porto, o parque da Fundação de Serralves volta a servir de cenário a uma Caça ao Ovo. Dando voz à biodiversidade do lugar e as mãos à quadra pascal, convidam-se as famílias a participar num peddy-paper de exploração e a manter os olhos bem abertos para amealhar o prémio.

A actividade decorre entre as 10h e as 17h e custa 12€ (6€ dos 12 aos 18 anos e séniores; grátis até aos 12 anos).

Primavera em Família no Museu de Lisboa

23 e 24 de Março

O Museu de Lisboa dá as boas-vindas à estação primaveril com três actividades dedicadas à natureza, ecologia e consciência ambiental.

O programa arranca no sábado com a visita-oficina Biodiversidade na Cidade, um passeio pelos jardins do Palácio Pimenta para “aspirantes a naturalistas” (às 10h30, M/4, 3€). Segue-se Alecrim, Tomilho e Romã!, uma oficina que explora árvores de fruto e plantas aromáticas no Teatro Romano (às 15h, M/6, 3€).

No domingo, no Palácio Pimenta, a oficina O Meu Primeiro Herbário convida “a recolher, desenhar, registar e desvendar os segredos do mundo natural” (às 10h30, M/6, 3€).