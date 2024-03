Donos de lar de idosos fechado por “negligência grosseira” recebiam mais de 17 mil euros em mensalidades

Com 27 utentes a pagar pelo menos 650 euros, a dona do Lar da Paz e o marido recebiam no mínimo 17.550 euros por mês. O caso, fechado no DCIAP, motivou pedido de abertura de investigação nas Finanças.

Os 27 idosos que moravam no Lar da Paz, no concelho de Palmela, e que tiveram de ser retirados, de forma súbita, no dia 9 de Março de 2023, por razões de segurança, são os lesados de um processo aberto com as buscas da Polícia Judiciária ao lar e a constituição como arguido do casal que geria o lar. O fecho da instituição foi notícia em vários meios de comunicação, bem como as condições a que os idosos estariam entregues.