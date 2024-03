Costa convida Marcelo para o último Conselho de Ministros

A última reunião entre António Costa e os ministros do actual Governo decorre na próxima segunda-feira, dia 25, no antigo edifício da Caixa Geral de Depósitos.

António Costa convidou Marcelo Rebelo de Sousa para o último Conselho de Ministros do actual Governo. O Presidente da República deverá assim presidir ao encontro entre o primeiro-ministro e os restantes governantes, marcado para a próxima segunda-feira.

Ao contrário das reuniões habituais do Governo, que têm tido lugar no antigo Ministério do Mar, este Conselho de Ministros irá decorrer no edifício-sede da Caixa Geral de Depósitos, para onde o Governo está a concentrar parte das instalações governamentais espalhadas pela cidade de Lisboa. Após a reunião, haverá um jantar, sabe o PÚBLICO.

O encontro marca a despedida do actual executivo, que vai agora cessar funções. O presidente do PSD, Luís Montenegro, que venceu as eleições legislativas de 10 de Março, foi indigitado primeiro-ministro pelo Presidente da República esta quarta-feira, após uma audiência em Belém, e tomará posse a 2 de Abril. Isto, depois de apresentar a composição do novo governo a Marcelo Rebelo de Sousa no dia 28 de Março.