Montenegro apresenta ministros a Marcelo dia 28. Governo toma posse a 2 de Abril

Primeiro-ministro indigitado teve nova audiência com o Presidente da República já após a meia-noite desta quinta-feira.

Depois de uma audiência de 20 minutos com o Presidente da República, Luís Montenegro, primeiro-ministro indigitado, revelou ter acertado com Marcelo Rebelo de Sousa a data de 28 de Março para apresentar a composição do futuro governo. O novo executivo tomará posse no dia 2 de Abril.

Em declarações aos jornalistas, Luís Montenegro salientou ser “importante” que a indigitação fosse "na passagem do dia 20 para 21" por ter uma reunião, nesta quinta-feira de manhã, com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, em Bruxelas, o que tornaria "inviável" estar em Lisboa.

Acompanhado apenas pela assessora de imprensa, o líder do PSD e da Aliança Democrática (AD) adiantou a data - 28 (quinta-feira) - em que apresentará ao Presidente da República os nomes do futuro governo e acrescentou que a data de posse será a 2 de Abril, já depois da Páscoa.

Luís Montenegro fez uma breve declaração e não quis esclarecer os contornos do executivo da AD, coligação pré-eleitoral liderada pelo PSD com o CDS e com o PPM.

Durante a segunda audiência, só realizada depois de concluída a contagem final dos votos dos círculos da Europa e Fora da Europa, a Presidência da República emitiu uma nota a anunciar a indigitação. "Tendo a Aliança Democrática vencido as eleições em mandatos e em votos, e tendo o secretário-geral do Partido Socialista reconhecido e confirmado que seria líder da oposição, o Presidente da República decidiu indigitar o Dr. Luís Montenegro como primeiro-ministro, apresentando oportunamente ao Presidente da República a orgânica e composição do XXIV Governo Constitucional."

A mesma nota refere ainda que o Presidente realizou a "audição dos partidos e coligações de partidos que se apresentaram às eleições de 10 de Março para a Assembleia da República e obtiveram mandatos de deputados", que é um procedimento previsto na Constituição.

Poucos minutos depois da indigitação, o ainda primeiro-ministro em funções, António Costa, fez uma publicação na rede social X em que felicita Montenegro pela indigitação, assegurando a sua colaboração na transição de poder. "Congratulei o Dr. Luís Montenegro pela sua indigitação, com votos do maior sucesso na governação, para bem de Portugal e dos portugueses. O governo naturalmente assegurará a melhor colaboração na transição de pastas e na instalação do XXIV governo constitucional."

Congratulei o Dr. Luís Montenegro pela sua indigitação, com votos do maior sucesso na governação, para bem de Portugal e dos portugueses.

O governo naturalmente assegurará a melhor colaboração na transição de pastas e na instalação do XXIV governo constitucional. — António Costa (@antoniocostapm) March 21, 2024

De acordo com os resultados oficiais, a coligação da AD obteve 80 mandatos (que inclui a coligação PSD/CDS na Madeira), dos quais 78 são do PSD e dois são do CDS; o PS conseguiu 78 eleitos e o Chega contabilizou 50 deputados. A Iniciativa Liberal fixou-se nos oito mandatos, Bloco cinco eleitos, CDU e Livre têm quatro deputados cada. O PAN manteve a deputada única Inês Sousa Real.

A publicação oficial dos resultados eleitorais das legislativas, que ainda não aconteceu, permitirá também, no terceiro dia útil após essa publicação, a primeira reunião da Assembleia da República.