Banco Nacional da Suíça desce taxa de juro em 0,25 pontos percentuais

SNB antecipa-se ao BCE e à Fed no movimento de corte da taxa directora, após nove meses de descida consecutiva da inflação .

O Banco Nacional da Suíça (SNB, na sigla em inglês) anunciou esta quinta-feira o corte da taxa de juro directora em 0,25 pontos percentuais, para 1,5%, tendo sido assim o primeiro grande banco central a reduzir o custo do dinheiro. A decisão é justificada pela queda significativa da inflação.

O Banco Central Europeu (BCE) e a Reserva Federal norte-americana (Fed) já admitiram cortes nas suas taxas directoras em 2024, mas ainda sem indicações precisas acerca do timing para o fazer.

Em comunicado, a instituição liderada por Thomas Jordan refere que “a flexibilização da política monetária foi possível porque a luta contra a inflação nos últimos dois anos e meio foi eficaz”.

A taxa de inflação na Suíça foi de 1,2% em Fevereiro, mantendo-se pelo nono mês abaixo dos 2%, o limite máximo definido pelo banco central suíço como "desejável para a estabilidade dos preços".

O controlo da inflação está a ser mais difícil nos Estados Unidos, onde a Fed decidiu, esta quarta-feira, manter as taxas de juro. Contudo, a previsão para a evolução das taxas de juro realizada pelos membros do comité que define a política monetária continua a ser a de que se irão realizar, até ao final deste ano, três cortes de 0,25 pontos percentuais, colocando a taxa de juro de referência no intervalo entre 4,5% e 5,25%. Essa descida poderá começar em Junho.

Na zona euro, as indicações dadas pelo BCE apontam para a realização do primeiro corte de taxas de juro em Junho.