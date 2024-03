Rufar de tambores em Cannes: Furiosa: A Mad Max Saga em antestreia mundial

Em Maio de 2015, Mad Max: Estrada de Fúria, projectado fora de concurso na 68.ª edição do Festival de Cannes, começava na Croisette uma cavalgada fantástica e surpreendente: não se poderia prever na altura que o regresso de Max Rockatansky, 30 anos depois de Mad Max – Além da Cúpula do Trovão, mas desta vez com o corpo de Tom Hardy em vez do de Mel Gibson (e ainda com uma tomada de posse feminista, via Charlize Theron), seria não só um enorme sucesso comercial como um dos campeões das listas de melhores do ano de associações de críticos e publicações especializadas. À conta disso, George Miller foi, no ano seguinte, presidente do júri da competição que coroaria Eu Daniel Blake, de Ken Loach (bela escolha, por sinal).

