A Flor do Buriti, Mataram o Pianista e outros filmes para ver esta semana

Um drama que percorre três épocas da história do povo krahô, uma comunidade indígena que vive isolada no interior de uma floresta brasileira, através do olhar de uma menina. Aqui, o espectador testemunha a perseverança de um povo que luta pela preservação do seu modo de vida. A prática de ritos ancestrais próprios e a profunda conexão com a natureza transformam-se não apenas em formas de resistência mas também de sobrevivência.

A Flor do Buriti – cujo título faz referência à flor de um tipo de palmeira selvagem que cresce no território dos krahô – nasce de mais uma parceria entre o casal formado pelo português João Salaviza e a brasileira Renée Nader Messora que, em 2019, já tinha documentado a mesma comunidade no filme Chuva é Cantoria na Aldeia dos Mortos.

Desde que se estreou no Festival de Cinema de Cannes – onde recebeu o Prémio de Elenco –, conquistou vários galardões, entre os quais o de melhor filme latino-americano, atribuído pela APIMA - Asociación de Productores Independientes, no festival Mar del Plata (Argentina); e o de melhor longa-metragem na 64.ª edição do Festival dei Popoli (Florença, Itália).

Com realização de Fernando Trueba e de Javier Mariscal – que já tinham feito dupla na realização de Chico e Rita –, este filme de animação segue Jeff Harris, um jornalista musical nova-iorquino, que decide investigar o desaparecimento do pianista brasileiro Tenório Cerqueira Júnior.

Um dos grandes nomes do samba-jazz, Tenório foi visto pela última vez em Buenos Aires (Argentina), numa digressão musical com os músicos Vinicius de Moraes e Toquinho, alguns dias antes do golpe militar que aconteceria a 24 de Março de 1976.

Essa investigação faz Jeff embarcar numa jornada pela bossa nova brasileira, conhecendo a liberdade criativa que caracterizou esse movimento, mas também a brutalidade dos regimes ditatoriais que, durante as décadas de 1960/70, surgiram na América Latina.

Com vozes de Jeff Goldblum, Abel Ayala, Roberta Wallach e Tony Ramos.

Sem grandes alternativas de trabalho, Antonio sobrevive a fazer dobragens de filmes pornográficos. Um dia, apesar de relutante, aceita a proposta de um amigo para dar aulas de teatro num estabelecimento prisional. Sem o imaginar, está a dar início a um momento transformador da sua vida. A dedicação que cada um dos seus novos alunos vai revelar ao longo dos ensaios da peça À Espera de Godot, de Samuel Beckett (1906-1989), vai fazê-lo recuperar o ardor pela profissão.

O resultado é de tal modo satisfatório que consegue convencer a directora da prisão a deixar os reclusos sair do estabelecimento para uma apresentação formal do espectáculo, encenado num teatro à medida do seu talento. E eles, que se verão a actuar perante as suas famílias e amigos, vão aproveitar a oportunidade para corresponder às expectativas de todos.

Com realização de Riccardo Milani, segundo um argumento seu e de Michele Astori, este é um remake do filme Un Triomphe (2020), de Emmanuel Courcol, sobre a história real vivida pelo encenador Jan Jönson durante a década de 1980.

Antonio Albanese, Sonia Bergamasco, Vinicio Marchioni, Giacomo Ferrara, Giorgio Montanini, Andrea Lattanzi e Fabrizio Bentivoglio dão vida aos protagonistas.

Após a ocupação da Polónia, em 1939, os alemães planeavam isolar a população judaica de Varsóvia num gueto, algo que viria a acontecer em Outubro de 1940. Os judeus foram forçados a abandonar as suas casas e a deslocar-se para aquele lugar, que seria depois rodeado por um muro.

Nessa altura, intelectuais e pessoas comuns, guiados por Emanuel Ringelblum, começaram a documentar tudo o que sabiam, viam e viviam, dentro e fora do gueto. Assim nasceu o Arquivo Oyneg Shabes, onde são relatadas as atrocidades de que foram vítimas e vários aspectos da vida no gueto. Esses cerca de 50 mil documentos e testemunhos foram escondidos em três locais diferentes. Até hoje, apenas dois foram encontrados.

Escrito, produzido e realizado em 2018 por Roberta Grossman (Above and Beyond, Seeing Allred), este documentário adapta ao grande ecrã a obra com o mesmo nome, da autoria do historiador judeu Samuel Kassow (n. 1946).

Dia 22 de Março, às 22h50, na RTP2. Também disponível na Filmin.

"Operação Outono" foi o nome de código dado à operação levada a cabo pela PIDE (Polícia Internacional e de Defesa do Estado) com o objectivo claro de assassinar o general Humberto Delgado. A operação foi bem-sucedida e culminou com a sua morte, a 13 de Fevereiro de 1965 na herdade de Los Almerines, próximo da ribeira de Olivença, no limite jurídico entre Portugal e Espanha.



A acção do filme decorre entre Portugal, Espanha, Argélia, Marrocos, França e Itália, entre os anos 1964 e 1981, desde a preparação da operação até ao caso em tribunal, já depois da Revolução de Abril.

Em 2012, através do uso de algumas imagens de arquivo, Bruno de Almeida (The Lovebirds) realizou este thriller político, que tem por base o livro Humberto Delgado, Biografia do General Sem Medo, de Frederico Delgado Rosa, neto do general, onde são reveladas novas pistas sobre o assassínio de um homem que se tornou um dos ícones pela liberdade e contra a ditadura de Salazar.

Produzido por Paulo Branco, conta com a participação dos actores John Marcello Urgeghe, João d'Ávila, Nuno Lopes, Pedro Efe, Diogo Dória, Luís Lima Barreto, Adriano Carvalho, José Nascimento, Ana Padrão, Cleia Almeida, Carla Chambel e Camané.



Dia 23 de Março, às 23h05, na RTP2. Também disponível na Filmin.