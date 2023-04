Somos os guardiões desta memória. 80 anos da Insurreição do Gueto de Varsóvia

Em Abril de 1943, na véspera do feriado judeu de Pessach, os alemães que ocupavam a capital polaca cercaram o bairro judeu que tinham criado, o gueto de Varsóvia, preparando-se para a sua liquidação final. A 19 de Abril, a polícia alemã e as forças auxiliares das SS entraram no gueto para concluir o extermínio. Os habitantes do gueto esconderam-se em bunkers e em todo o tipo de esconderijos. Os rebeldes judeus atacaram os alemães com armas de fogo, cocktails Molotov e granadas de mão. Dois veículos alemães foram incendiados com garrafas de gasolina. No início, os alemães surpreendidos não conseguiram quebrar a feroz resistência dos defensores.

Face à forte resistência e às falhas iniciais, os alemães começaram a queimar sistematicamente os edifícios, transformando as ruas do gueto numa armadilha de fogo. Enquanto decorriam os combates no gueto, unidades do exército clandestino polaco entraram em acção contra os alemães. Três secções do Exército Nacional tentaram, sem sucesso, romper as paredes do gueto com explosivos. Os judeus condenados ao extermínio defenderam-se até ao início de Maio. O ato simbólico final da revolta foi a demolição pelos alemães da Grande Sinagoga na Rua Tłomackie, em Varsóvia.

A Insurreição do Gueto de Varsóvia foi a primeira revolta urbana e também a maior rebelião armada da população judaica durante a ocupação alemã. Na noite de 19 de Abril de 1943, na sede da União Militar Judaica (ŻZW) na Praça Muranowski, num gesto simbólico, os militantes colocaram a bandeira vermelha e branca da Polónia e a bandeira azul e branca do ŻZW no telhado do edifício. Esta imagem das duas bandeiras, a bandeira vermelha e branca polaca e a bandeira azul e branca sionista, hasteadas juntas no telhado do edifício acima do gueto em combate, tornou-se um símbolo dos destinos inseparavelmente entrelaçados de polacos e judeus. Vários meses mais tarde, em Agosto de 1944, eclodiu a Insurreição de Varsóvia, a batalha por uma Polónia livre, a maior rebelião armada pela liberdade na história da Segunda Guerra Mundial.

A história, literatura, arte e cultura da Polónia em geral contêm numerosas referências às rebeliões armadas dos insurrectos. As revoltas incutiram esperança, animaram espíritos e confortaram corações, mas na maioria das vezes foram brutalmente reprimidas por invasores e ocupantes. Trágicas, muitas vezes inevitáveis, construíram a identidade da comunidade e normalmente traziam a vitória anos mais tarde. Deixaram uma marca forte na sociedade polaca e na história polaca. Por esta razão, tornaram-se frequentemente um tema recorrente na literatura, pintura e cinema. E embora os artistas as tenham retratado de formas diferentes, raramente criticaram a ideia da própria revolta, e defenderam a luta pela liberdade, elevando-a a pedestais culturais.

Varsóvia, a capital da Polónia, tornou-se durante a Segunda Guerra Mundial a cidade de duas revoltas em que judeus e polacos enfrentaram os criminosos alemães. No final, a cidade acabou por ficar em ruínas, destruída e incendiada. Isto mostra quão forte é o imperativo polaco para a liberdade.

A questão é, porquê Varsóvia? Vale a pena recordar que em 1939, nas vésperas da invasão alemã da Polónia, quase 370.000 judeus viviam em Varsóvia. Representavam cerca de 30% da população total da cidade. Após o início da Segunda Guerra Mundial, quase 100.000 judeus chegaram à capital polaca no ano seguinte, sistematicamente deslocados pelos alemães das terras incorporadas no Reich alemão e dos territórios polacos ocupados. Na Primavera de 1940, os alemães iniciaram a construção de um bairro judeu isolado. O encerramento definitivo do gueto de Varsóvia teve lugar em Novembro de 1940. Cerca de 400.000 judeus viviam atrás dos muros, numa área de 307 hectares. Em Abril de 1941, os desalojados chegaram em massa ao gueto. A população confinada atrás das muralhas do gueto era de 450.000 habitantes.

Não cito estes números por acaso. O gueto de Varsóvia foi o maior gueto criado pelos alemães durante a Segunda Guerra Mundial na Europa. Em Julho de 1942, teve início a deportação em massa de judeus do gueto para o campo de extermínio de Treblinka. Estima-se que entre 250.000 e 300.000 judeus tenham sido assassinados nessa altura. Cerca de 100.000 pessoas morreram no gueto devido à fome e doenças causadas pelas condições desumanas impostas pelos alemães.

Dizemos "judeus", mas devemos lembrar que estes eram cidadãos da Polónia, da Segunda República polaca multinacional e multicultural. É portanto o nosso dever como comunidade comemorar a Insurreição do Gueto de Varsóvia, a maior insurreição judia durante a Segunda Guerra Mundial e a primeira insurreição urbana na Europa ocupada, e preservar na memória a coragem daqueles que se opuseram aos ocupantes alemães.

Mais de 150 eventos decorrem na Polónia nestes dias para assinalar a comemoração oficial do 80.º aniversário da Insurreição do Gueto de Varsóvia. Estes eventos são organizados ou financiados pelo governo polaco, entre outros, como parte do programa de apoio a actividades de preservação do património e da memória dos judeus polacos, realizado pelo Ministério da Cultura e Património Nacional. Desde que a Direita Unida (Zjednoczona Prawica) está no Governo, temos mais do que triplicado o financiamento para instituições cujas actividades incluem a preservação da memória, cultura e património da nação polaca multicultural, incluindo o património da minoria judaica em território polaco, bem como a comemoração do Holocausto perpetrado pelos alemães no território da Polónia ocupada.

Entre as instituições subsidiadas pelo governo polaco encontram-se os museus estatais dos antigos campos de extermínio alemães: o Museu Auschwitz-Birkenau em Oświęcim; o Museu Majdanek (com as secções: Bełżec e o Museu e Centro Memorial Sobibór); o Museu Stutthof em Sztutowo; o Museu Treblinka; o Museu Gross-Rosen em Rogoźnica; o Museu - Centro Memorial do campo de concentração de Plaszow em Cracóvia. Assim como o Museu do Gueto de Varsóvia, o Museu Família Ulma dos Polacos que Salvaram Judeus durante a Segunda Guerra Mundial em Markowa, o Museu da Memória dos Habitantes da Terra de Oświęcim, o Museu POLIN da História dos Judeus Polacos, e o Instituto Histórico Judaico Emanuel Ringelblum. Estas são tanto as instituições que têm funcionado durante décadas, muitas vezes com financiamento insuficiente no passado, como as instituições criadas nos últimos anos, em nome da memória: o Museu do Gueto de Varsóvia, o Museu Família Ulma dos Polacos que Salvaram Judeus durante a Segunda Guerra Mundial em Markowa, e o Museu para a Memória dos Habitantes da Terra de Oświęcim.

Varsóvia é hoje uma cidade cheia de vida. A Polónia é um país cheio de vida. Recordamos o passado e, com base na experiência histórica, queremos construir um futuro melhor. No entanto, não esquecemos aqueles que morreram ou foram mortos. Transmitida de geração em geração, a memória deve permanecer para sempre. E hoje nós somos os guardiões dela.

Texto publicado em simultâneo com a revista mensal polaca Wszystko co najważniejsze como parte de um projeto histórico com o Instituto de Memória Nacional e a Fundação Nacional Polaca.