Varsóvia é o Melhor Destino Europeu de 2023. Porto Santo e Faial também podem usar o título

As candidatas portuguesas aos European Best Destinations ficaram nos primeiros 20 lugares e por isso também podem usar o título Melhor Destino Europeu 2023.

A capital da Polónia, Varsóvia, foi eleita European Best Destinations (EBD) 2023 ao ter arrecadado 142.081 votos na votação on-line que terminou esta sexta-feira, 10 de Fevereiro. Portugal, um dos principais destinos a visitar na Europa — segundo país mais popular na EBD, que se dedica a promover destinos turísticos — viu as suas candidatas ficarem nos primeiros 20 lugares (Porto Santo em 11.º com 19.519 votos; Faial em 13.º com 16.891 votos), ganhando por isso o direito de usar o título de Melhor Destino Europeu 2023.

"O turismo recuperou em toda a Europa, mas onde é que os viajantes de todo o mundo querem passar as próximas férias?" A selecção EBD dá uma ajuda e apresenta agora os resultados da votação dos viajantes que se seguiu a uma pré-selecção de entre mais de 400 destinos europeus escolhidos mediante o crescimento de popularidade nas redes sociais nos últimos 12 meses, o aumento do número de visitantes, a qualidade de vida e sustentabilidade, o desenvolvimento e a oferta cultural durante todo o ano.

Para a história fica Varsóvia, vencedora desta edição com um recorde de 142.081 votos — o último recorde era detido pelo Porto e os seus 138.116 votos em 2017.

Na lista das 20 cidades mais pretendidas pelos viajantes estão três gregas (Atenas, Rodes e Milos) e três espanholas (Toledo, Tossa de Mar e Soller).

Este ano, foi recolhido um número recorde de votos (686.244) de 178 países, sendo que 48 por cento dos votos chegam de fora da Europa.