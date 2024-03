Mealhada celebra artesanato e gastronomia com festa em Junho

A Mealhada vai dar destaque ao artesanato de todo o país e à gastronomia da região ao longo de nove dias de Junho, num certame que propõe ainda espectáculos musicais com vários artistas, revelou a Câmara Municipal.

"O que pretendemos é dinamizar o centro da cidade, trazer a festa a toda a área central, mas salvaguardando a vivência de quem aqui reside, o seu quotidiano, pelo que não teremos espectáculos após as 00h", sublinhou o vereador da Câmara Municipal da Mealhada Hugo Silva.

A Feira de Artesanato e Gastronomia da Mealhada vai realizar-se de 8 a 16 de Junho, no centro da cidade, ocupando toda a área do Jardim Municipal e estendendo-se até à Praça do Choupal, onde ficará a zona de espectáculos.

Em comunicado, a Câmara Municipal da Mealhada evidenciou que se trata da grande festa do município, com nove dias de verdadeira festa.

"Combina os espectáculos com artistas nacionais com a mostra de artesanato de todo o país, com a gastronomia da região, o espaço 4 Maravilhas da Mesa da Mealhada e a mostra do trabalho desenvolvido, ao longo do ano, pelas colectividades locais, da dança ao teatro e à música".

De acordo com esta autarquia do distrito de Aveiro, os cantores José Cid e Dino D'Santiago e o grupo Sons do Minho são as primeiras confirmações para a Feira de Artesanato e Gastronomia da Mealhada.

"José Cid é o artista convidado para actuar na última grande noite de espectáculos, dia 15 de Junho".

Já o grupo Sons do Minho, de Viana do Castelo, constituído por oito jovens músicos, actua um dia antes, a 14 de Junho, trazendo o seu repertório de temas originais de cariz tradicional e popular.

"Dino D'Santiago terá a sua estreia na Mealhada dia 9 de Junho, na véspera do feriado de Dia de Portugal".

Na nota de imprensa, a Câmara Municipal da Mealhada informou que o cartaz "não está ainda fechado", estando a apresentação oficial da globalidade do certame prevista para o início de Abril.