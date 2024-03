Tribunal condena dois ex-responsáveis do Lar do Comércio por 18 crimes de maus tratos

O Tribunal Judicial de Matosinhos condenou esta terça-feira um ex-presidente da direcção e uma antiga directora de serviços d' O Lar do Comércio, em Matosinhos, por 18 crimes de maus tratos relativos ao mesmo número de idosos dependentes que residiam na instituição. Foram condenados, cada um, a uma pena de seis anos e seis meses de prisão efectiva.

A própria instituição, também acusada, foi igualmente condenada pelos mesmos 18 crimes de maus tratos devido à actuação dos seus antigos responsáveis, tendo ficado obrigada a pagar uma multa de 510 mil euros.

A juíza que leu a decisão considerou que a falta de condições existente no lar até 2020 levou vários idosos a ficar desnutridos, doentes e com escaras.​ Apesar das condenações, o tribunal absolveu, por falta de provas, os arguidos de outros 49 crimes de maus tratos pelos quais também tinham sido acusados, entre os quais 17 agravados pelo resultado morte. A juíza, que frisou que nestes casos não se fez autópsia (que poderia permitir estabelecer o nexo de causalidade entre a omissão de cuidados e a morte), foi assim de encontro ao pedido do procurador que acompanhou o julgamento e, nas alegações finais, tinha pedido a condenação dos arguidos apenas por 18 crimes.

A magistrada deu como provado que os dois arguidos escusaram-se a contratar médicos, enfermeiros e funcionários necessários para o normal funcionamento do lar, além de não autorizarem a compra de equipamentos e mobiliário, produtos de higiene, colchões antiescaras, fraldas e suplementos proteicos. Tudo isto apesar de saberem que a instituição dispunha de meios económicos para o fazer, isto é, apenas para conter gastos. Deste modo, concluiu, violaram os deveres inerentes às funções que ocupavam.​

A condenação foi justificada com a “extensa documentação” existente no processo, nomeadamente relatórios médicos, perícias, queixas e fotografias, enumerou a juíza. A magistrada desvalorizou as contestações apresentadas pelos dois arguidos, qualificando-as como “considerações genéricas”.

O tribunal deu como provado a falta de organização da enfermaria onde viviam mais de 60 residentes dependentes, o que potenciava o risco de troca de medicação. Nesse serviço, as fraldas só eram habitualmente trocadas duas vezes por dia, e os idosos, mesmo os que sofriam de diabetes, passavam longas horas sem qualquer alimento. A juíza recordou que o jantar era servido às 18h e depois os residentes só comiam o pequeno-almoço já de manhã.

Ficou igualmente provado que, muitas vezes, doentes desorientados foram transportados para urgências hospitalares sem que ninguém da instituição os acompanhasse. Como os idosos estavam incapazes de se queixar, os respectivos diagnósticos tornavam-se mais difíceis, obrigando os médicos à realização de um elevado número de exames, que de outro modo seriam desnecessários.