“Plano de emergência” para a saúde avança até às eleições europeias

Luís Montenegro prometeu avançar em 60 dias com pacote de emergência com 22 medidas a nível de consultas, urgências e cirurgias.

Está prometido para os primeiros 60 dias do novo Governo: em Janeiro, na convenção da Aliança Democrática, Luís Montenegro comprometeu-se a lançar um “plano de emergência” para, até 2025, resolver problemas centrais que anteriores executivos não conseguiram solucionar ao longo de anos a fio: desde logo, acabar com tempos de espera de muitos meses em consultas de especialidade e cirurgias e dar “uma resposta de medicina geral e familiar” a todos os cidadãos, com o apoio do sector privado e social.