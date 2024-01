Montenegro propõe plano de emergência para a saúde e acesso universal ao pré-escolar

Líder do PSD e da Aliança Democrática acusou os socialistas de pretenderem “empobrecer” para “enfraquecer” e se “perpetuarem” no poder.

Luís Montenegro, líder do PSD e da Aliança Democrática (AD), propõe aprovar, nos primeiros 60 dias de um eventual futuro Governo, um plano de emergência para a saúde, a aplicar em dois anos, que inclui a atribuição de vouchers, o recurso ao sector privado, social e a profissionais aposentados.

No final de uma convenção, em que a sala se manteve entusiasmada, ao longo do dia, com os vários oradores – e que teve até a surpresa de um discurso de Pedro Santana Lopes – o presidente dos sociais-democratas avançou ainda com a ideia de consagrar o acesso universal e gratuito ao pré-escolar até aos seis anos. Mas não se comprometeu com uma proposta concreta para as forças de segurança, porque se recusa a “dar tudo a todos”.

No final de um discurso que terminou a convenção da AD, em clima de festa e com gritos de “vitória”, Montenegro detalhou “um plano de emergência para executar em 2024 e 2025 na área da saúde” em que pretende encurtar o prazo de marcação de consultas de medicina familiar, colocando a teleconsulta como alternativa quando possível, e que pretende “assegurar médico e enfermeiro recorrendo a profissionais aposentados”.

Nas urgências, o plano prevê a redefinição da rede e a atribuição de incentivos aos profissionais, e nas consultas e cirurgias de especialidade, é atribuído “automaticamente um voucher sempre que se atinja um tempo máximo de resposta”.

O líder do PSD reafirmou algumas outras propostas que já apresentou, nomeadamente a recuperação gradual do tempo de serviço congelado dos professores – que pretende resolver também nos primeiros 60 dias de Governo –, bem como a redução do IRS e IRC.

E foi neste ponto que Montenegro aproveitou para fazer a destrinça entre o projecto da AD e o do PS: “É importante que os portugueses saibam que o PS e o seu candidato querem subtrair às pessoas e empresas o máximo de impostos. E querem fazer isso para quê? Para as amarrarem aos subsídios e às ajudas. Empobrecer para enfraquecer, enfraquecer para amarrar, amarrar para perpetuar. Este é o esquema do socialismo.”

Mais do que atacar o PS e o adversário Pedro Nuno Santos – isso foi feito pelos vários oradores da convenção ao longo do dia – o líder do PSD gastou boa parte da sua intervenção a apresentar a AD como um projecto que tem “uma nova atitude, um novo objectivo e novas políticas”. “Uma nova atitude: seriedade, competência, e sentido de responsabilidade, prometer o que sabemos que não podemos cumprir, as pessoas estão fartas de promessas não compridas. A campanha não é para leiloar”, disse, considerando, no entanto, que “não é credível” quem se propõe “fazer hoje o que não fez nos últimos oito anos”.

No seu discurso, Montenegro falou para vários públicos, apontando como prioridade as mulheres que recebem salários mais baixos do que os homens, e que sofrem com a "instabilidade" nas urgências de obstetrícia. Mas também se dirigiu aos mais velhos ao voltar a apresentar a proposta para melhorar o complemento solidário de idosos até aos 820 euros, assumindo o objectivo: “Esta é a altura de nos reconciliarmos com os pensionistas e reformados de Portugal.” O eleitorado mais jovem foi coberto com a proposta do acesso universal e gratuito ao pré-escolar.