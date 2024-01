Melo acusa Chega de “copiar” propostas do BE que levam Portugal “à bancarrota”

O líder do CDS-PP, Nuno Melo, acusou o Chega de ser o “aliado útil das esquerdas” e de “copiar” propostas do BE, que levariam o país “à bancarrota” e “mais rápido do que Sócrates”. Na abertura da convenção da Aliança Democrática (AD), a decorrer no Estoril, Melo tentou colar Pedro Nuno Santos aos oito anos de “oportunidades perdidas” de governação socialista.

Perante centenas de participantes na convenção, e com o líder do PSD, Luís Montenegro, na primeira fila, no auditório do Centro de Congressos de Estoril, o presidente dos centristas apontou o dedo directamente ao líder do Chega por se mostrar disponível para apresentar moções de rejeição a um eventual Governo da AD, para “dar a mão ao PS, PCP, BE, PAN e Livre”.

Nuno Melo reiterou a acusação de que André Ventura está a distorcer a ideia de que a AD vai viabilizar um Governo de esquerda se houver uma maioria de direita no Parlamento.“Pare lá de tresler o pensamento dos outros e deixe de ser um aliado útil das esquerdas disponível para arranjar moções de rejeição a este Governo da AD”, disse, recebendo um forte aplauso. “Para que fique claro, o único governo que a AD vai viabilizar depois de 10 de Março vai ser o governo da AD quando vencermos as eleições, contados todos os votos. Vai ser o único governo que vamos viabilizar", assegurou.

Nos impostos sobre a banca ou sobre os lucros das gasolineiras, Melo referiu que o BE é que propõe e que o Chega “sobe a parada”. O mesmo acontece com os pensionistas. “O BE propôs aumento das pensões mínimas até ao salário mínimo, o Chega copiou a ideia mas sem a máquina de calcular”, disse, projectando o valor dessa medida em 14 mil milhões de euros anuais e permanentes, o que equivale a “oito aeroportos de Montijo, cinco TAP, o dobro dos impostos pago por todas as empresas portuguesas, metade do orçamento para a saúde”. “De comum, a Mortágua e Ventura têm capacidade de levar Portugal à bancarrota tal como Sócrates só que mais rápido”, apontou.

Perante uma plateia entusiasmada, Nuno Melo não arrancou apenas aplausos mas também risos quando se referiu ao actual secretário-geral do PS. “A melhor avaliação do governo socialista foi feita por Pedro Nuno Santos quando disse: não quero ver mais Portugal a arrastar os pés. Pedro Nuno Santos é o mesmo”, disse, considerando que o actual e o antigo secretário-geral socialistas “mantiveram Portugal a arrastar os pés durante oito anos e não é agora que os vai por a saltar e ultrapassar obstáculos”.

Lembrando as propostas de desagravamento fiscal já avançadas pela AD, o líder do CDS acusou o PS de ter transformado a classe média numa classe “vergastada por impostos” num quadro em que já considera haver "extorsão tributária". “O socialismo só é bom a cobrar e a proibir”, disse, rematando: “Votar neste PS é mais ou menos como comprar um bilhete para o Titanic, sabemos que vai afundar”.