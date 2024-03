Directores sugerem provas do 9.º ano em papel, por causa dos computadores avariados

É uma das novidades da época de exames deste ano: os alunos do 9.º ano vão passar a fazer as provas finais do ensino básico em formato digital, à semelhança do que aconteceu já com as provas de aferição dos 2.º, 5.º e 8.º anos. No entanto, ao contrário das provas de aferição, estas provas, que servem para concluir o 3.º ciclo do ensino básico, têm um peso de 30% na nota final. E, por isso, os directores escolares estão preocupados com as condições técnicas, seja de disponibilidade de computadores, de acesso rápido à Internet ou mesmo de competências digitais, que os alunos terão para as realizar.

