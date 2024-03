Banco do Japão põe fim a oito anos de taxas de juro negativas

Ainda com o fantasma da deflação a ensombrar as suas decisões, o Banco do Japão era o único entre os principais bancos centrais mundiais a ainda resistir à necessidade de endurecer a sua política monetária para responder à subida da inflação, mas a partir desta terça-feira acabou por se juntar a todos os outros que já subiram as taxas de juro.

A autoridade monetária nipónica, que ao longo das últimas décadas tem recorrido a medidas de carácter extraordinário para tentar evitar que o país caia na armadilha da deflação, decidiu agora, ao fim de mais de um ano em que a inflação se situou acima da meta de 2% definida pela instituição, dar o primeiro passo para abandonar a política ultra expansionista que tinha em vigor.

Para além de passar a adoptar uma política de definição das taxas de juro de curto prazo semelhante à dos outros bancos centrais, subiu pela pela primeira vez em 17 anos as taxas de juro, retirando-as do nível negativo em que se encontravam já desde 2016.

A nova taxa de juro de referência no Japão passa assim a estar situada no intervalo entre zero e 0,1%, com os bancos comerciais a poderem retirar algum rendimento dos depósitos que deixam no banco central, em vez da penalização a que antes eram sujeitos como estímulo para concederem crédito às empresas e aos particulares.

O Japão demorou muito mais a começar a retirar a sua política monetária expansionista do que os outros países (que até já deram por concluída a sequência de subidas de taxas de juro) porque a subida da taxa de inflação foi muito mais moderada no país e porque, ao longo das últimas décadas, o grande problema da economia nipónica tem sido, não uma inflação alta, mas sim a dificuldade revelada em sair de forma consistente de um cenário de inflação muito baixa ou mesmo negativa, algo que prejudica igualmente o ritmo de crescimento.

No entanto, ao longo do último ano, os sinais de que o perigo de deflação pode estar afastado reforçaram-se: a taxa de inflação situou-se de forma consistente acima dos 2% e as negociações entre as principais empresas e os sindicatos apontam agora para os maiores aumentos dos últimos 33 anos.

Além disso, o iene tem vindo, por causa da diferença de rumo da política monetária do Japão face aos outros países, a desvalorizar-se de forma significativa, algo que, para além de poder ter efeitos negativos na economia, contribui também para uma maior pressão inflacionista por via da subida dos preços das importações.

Perante este cenário, o governador do Banco do Japão, Kazuo Ueda, que está no cargo desde Abril do ano passado, sentiu-se suficientemente confortável para que a instituição assumisse que o seu objectivo deixa de estar centrado no combate à deflação. É uma tentativa de normalização da política monetária que, a concretizar-se, significa o fim de uma era na economia do Japão.

Sobre a perspectiva de que o Banco do Japão possa ir mais longe nos próximos meses, Kazuo Ueda afirmou mesmo, na conferência de imprensa em que anunciou a decisão, que “se a inflação tendencial subir um pouco mais, isso pode conduzir a uma subida nas taxas de juro de curto prazo”.

Ainda assim, não será de esperar que no Japão se venha a assistir a uma sequência rápida e acentuada de subidas de taxas de juro como a seguida pelo Banco Central Europeu e a Reserva Federal durante os últimos dois anos. A inflação no Japão não ultrapassa ainda a barreira dos 3% e o trauma da inflação negativa vivido pelos bancos, empresas e famílias desde a crise dos anos 1990, está certamente na cabeça dos responsáveis do banco central, que irão ser muito prudentes na forma como retiram a sua política expansionista, para não correrem o risco de um regresso da deflação, algo que aconteceu em episódios passados semelhantes.