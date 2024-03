Quarta na TV: X-Men de volta, experiências nos Açores e camaleões de Madagáscar

CINEMA

Black Mass - Jogo Sujo

Hollywood, 00h50

Dirigido por Scott Cooper e escrito por Mark Mallouk e Jez Butterworth, baseia-se no livro biográfico de Dick Lehr e Gerard O’Neill para contar a história de Whitey Bulger (Johnny Depp), um dos mais perigosos e implacáveis criminosos a actuar nos EUA durante as décadas de 1970 e 80. Ficou também conhecido por se ter tornado informador do FBI, agência que acabou por o trair.

SÉRIES

The Good Karma Hospital

AXN White, 22h17

O drama médico de Dan Sefton entra no terceiro turno, com novos casos clínicos (e pessoais) para os profissionais de um hospital do sul da Índia onde os recursos são escassos mas as aprendizagens são valiosas.

Entre eles está Ruby Walker (Amrita Acharia), a jovem médica anglo-indiana que ali chegou vinda de Inglaterra. Sofreu o choque da adaptação, mas também se ligou às suas raízes, ao ponto de ter deixado o serviço para exercer no meio rural, junto da sua família. Mas uma emergência médica impele-a a regressar ao hospital, onde a aguardam decisões difíceis.

X-Men ‘97

Disney+, streaming

Estreia. A série de animação dos anos 1990 ganha uma sequela nesta produção que recupera o mesmo estilo e muitas das vozes originais para novas aventuras dos mutantes da Marvel. Criada por Beau DeMayo, é composta por uma dezena de episódios.

DOCUMENTÁRIOS

Pobreza Zero - O Futuro a Construir

RTP1, 10h44

As estatísticas indicaram uma diminuição da pobreza em Portugal em 2021, com a taxa a descer para 16,4% (dois pontos abaixo de 2020) – uma percentagem que se traduz em 1,7 milhões de portugueses a viverem com menos de 554 euros por mês. Não são números de que nos possamos orgulhar, especialmente se lhe juntarmos os mais de 2,2 milhões em risco de pobreza ou exclusão social. É um problema estrutural e geracional.

Este documentário analisa-o, ilustra-o com rostos (e dificuldades) reais e lança pistas para o combater e romper o ciclo: apoios às famílias, transformação do mercado de trabalho, reforço do papel da educação enquanto elevador social, e sobretudo, “uma visão integrada” que passa por assumirmos que este não é apenas um problema de alguns, mas um desafio para toda a sociedade”, sublinha a RTP. Foi desenvolvido em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos e tem narração de Carlos Daniel. Vai para o ar em duas partes, hoje e amanhã.

Camaleões: O Grande Carnaval

Odisseia, 16h

Que animal melhor para assinalar este Dia Internacional da Cor do que o camaleão? Estreia-se hoje um documentário dedicado às dezenas de espécies que formam esta família de lagartos que, além especialistas em camuflagem, se distinguem pelas patas em pinça e os olhos independentes, entre outras características. Estes répteis estão presentes nos mais diversos habitats, por todo o planeta. Uma das maiores concentrações é em Madagáscar, a ilha onde Paul Terrel, o realizador deste trabalho, os foi observar.

Experiências.pt - Especial Açores

Casa e Cozinha, 21h30

Arranca hoje uma manga especial de oito episódios da segunda temporada, em que todas as experiências passam pelos Açores. O guia, como sempre, é João Kopke, “surfista, músico, contador de histórias e autointitulado nómada de sensações”. Esta descoberta do arquipélago leva-o “das imponentes montanhas da ilha de São Miguel às paisagens vulcânicas da ilha do Pico, passando pelos mergulhos nas águas cristalinas de Santa Maria”, adianta o canal. Para ver de segunda a sexta-feira.

CULINÁRIA

Cozinha de Chef

Casa e Cozinha, 21h

Marlene Vieira, chef de reputação firmada pelo restaurante Marlene, (assim mesmo, com vírgula) e popularidade amplificada pelo Masterchef Portugal, serve a segunda fornada do seu programa, desta vez com a gastronomia regional portuguesa como prato principal. De segunda a sexta, cada episódio é focado numa região que inspira duas receitas. A viagem começa pelo Grande Porto, em versões de bacalhau à Gomes de Sá e pescada à poveira. Serão 20 episódios pelo país, mais dois especiais virados para a culinária de Moçambique, Brasil, Índia ou Japão.