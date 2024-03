E se o PS ainda ganha as eleições?

Neste momento, a Aliança Democrática tem 76 deputados eleitos no continente mais três na Madeira (onde a coligação não incluiu o PPM). O PS tem 77. Os emigrantes elegem quatro. Se se repetisse a distribuição de mandatos das últimas legislativas, três seriam para o PS e um para a AD — este é o único cenário em que ambas as forças políticas ficariam com 80 deputados. Um apuramento diferente pode ajudar a clarificar o partido ou coligação com maior representação parlamentar. A contagem prossegue até dia 20 de Março.

