PS deverá usar próximo ciclo “para reorganizar militância”

O envelhecimento do PS ― no seu eleitorado e na sua estrutura ― era uma preocupação sentida no partido já antes destas eleições legislativas. Em 2020, a direcção socialista decidiu realizar um levantamento sobre o perfil sociológico da militância e concluiu que mais de metade dos seus militantes (56,75%) têm mais de 50 anos de idade. Além de uma base de militantes envelhecida, no Parlamento, a representatividade dos jovens ficou reduzida a apenas um deputado com menos de 30 anos. Os dados recolhidos nestas eleições mostram ainda que os socialistas não conseguem captar os votos dos eleitores entre os 18 e os 34 anos. Os sinais estão a ser vistos com preocupação dentro do PS, que deverá encarar o próximo ciclo como um momento de se “reorganizar”.

