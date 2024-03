Deputados sub-30: quem são os deputados mais jovens desta legislatura?

Há menos deputados com menos de 30 anos no Parlamento — são agora nove, menos três do que na anterior legislatura. Desde 2009, o número de deputados com menos de 30 anos não se desvia da dezena: foram oito nessa legislatura e na seguinte (2011), 12 em 2015, dez em 2019 e 12 em 2022. Mas nestas eleições a representação jovem ficou aquém de anos anteriores. Fica a conhecer os deputados mais jovens que se vão sentar na Assembleia.

Madalena Cordeiro (Chega), 20 anos

Pertence à direcção nacional da Juventude do Chega e entra pela primeira vez na Assembleia da República. Foi eleita pelo círculo de Lisboa.

Foto Madalena Cordeiro DR

Eva Brás Pinho (AD), 24 anos

É jurista e advogada estagiária na sociedade de advogados Morais Leitão desde 2022. É licenciada em Direito pela Universidade Católica Portuguesa e mestre em Lei Transnacional pela mesma instituição. Foi líder da Juventude Social Democrata e é deputada municipal de Cascais desde 2021. Já estava nas listas do partido em 2019, mas foi agora eleita pelo círculo eleitoral de Lisboa.

Rita Matias (Chega), 25 anos

Foi eleita aos 22 anos pela primeira vez, nas eleições legislativas de 2022 e agora volta ao Parlamento. Rita Matias, conhecida cara por ser presença assídua ao lado de André Ventura, diz-se contra a “ideologia de género”, o “feminismo radical” e a “imigração massiva”, e a favor da castração química e da prisão perpétua para crimes graves.

Foto Rita Matias Daniel Rocha

A deputada do Chega era, até agora, a única mulher no grupo parlamentar do partido de direita populista e uma das mais novas com assento parlamentar, sendo também coordenadora da Juventude do Chega. Estudou Ciência Política no ISCTE e foi eleita por Setúbal.

Patrícia Gilvaz (Iniciativa Liberal), 26 anos

Licenciada em Direito, Patrícia Gilvaz foi eleita pelo círculo eleitoral do Porto. Volta a ocupar o lugar na Assembleia da República nas eleições legislativas, conseguido em 2022.

Foto Patrícia Gilvaz DR

Ana Gabriela Cabilhas (AD), 27 anos

A ex-presidente da Federação Académica do Porto vai sentar-se no Parlamento. Ana Gabriela Cabilhas foi eleita pelo círculo eleitoral do Porto. É nutricionista e Mestre em Ciências do Consumo e Nutrição.

Bernardo Blanco (Iniciativa Liberal), 28 anos

Eleito pelo círculo de Lisboa, Bernardo Blanco volta ao Parlamento. Natural de Torres Vedras, tem mestrado em Ciência Política pela Universidade Católica e é actualmente o vice-presidente do partido.

Foto Bernardo Blanco Nuno Ferreira Santos

Fez parte da Comissão de Inquérito à TAP, onde foi uma espécie de revelação, e no dia 25 de Abril de 2022 subiu pela primeira vez ao púlpito da Assembleia da República. Antes de ser deputado, era assessor de João Cotrim Figueiredo.

Martim Arnaut Syder (AD), 28 anos

É natural de Coimbra, mestre em Finanças e vice-presidente da JSD. Martim Arnaut Syder chega agora ao Parlamento, eleito pela AD no círculo de Coimbra.

Foto Martim Arnaut Syder DR

Miguel Costa Matos (PS), 29 anos

O Parlamento já não é novidade para si: foi eleito em 2019 e 2022, e agora volta a conseguir assento parlamentar pelo círculo eleitoral de Setúbal. Mestre em Economia pela Universidade Nova de Lisboa, assumiu funções de conselheiro económico adjunto no gabinete de António Costa entre 2017 e 2019, ano em que foi o deputado eleito mais novo.

Foto Miguel Costa Matos Carlos M Almeida

Fez também parte da equipa que elaborou o projecto de lei que deu origem à Lei de Bases do Clima, causa com a qual simpatiza, tendo já organizado manifestações pelo clima. É também secretário-geral da Juventude Socialista.

Francisco Sousa Vieira (AD), 30 anos

É médico, vereador do PSD na Câmara Municipal de Marco de Canaveses e presidente do PSD local. Foi o último eleito pelo círculo eleitoral do Porto. com Ana Isabel Ribeiro, Inês Chaíça e Renata Monteiro