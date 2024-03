Rússia quer criar zona tampão para reduzir alcance dos ataques ucranianos

Porta-voz do Kremlin confirma hipótese referida por Putin no seu discurso de vitória. Para Kiev, é um sinal de que Moscovo tenciona escalar a guerra.

A Rússia defendeu esta segunda-feira que a única forma de proteger o seu território dos ataques ucranianos será criar uma zona tampão que coloque as regiões russas fora do alcance do fogo das forças de Kiev.

O porta-voz do Kremlin admitiu a hipótese depois de o Presidente Vladimir Putin ter levantado a questão no discurso de vitória após a sua reeleição no domingo.

“No contexto dos ataques de drones ucranianos e do bombardeamento a instalações públicas e edifícios residenciais, devem ser tomadas medidas para proteger estes territórios”, afirmou Dmitri Peskov, acrescentando: “Só podem ser protegidos através da criação de uma espécie de zona tampão, para que qualquer meio que o inimigo utilize para nos atacar esteja fora do alcance”.

As declarações de Putin e Peskov foram encaradas por Kiev como uma indicação clara de que Moscovo planeia intensificar a guerra na Ucrânia.

“Isto é uma declaração directa de que a guerra vai escalar”, disse à Reuters o assessor presidencial Mykhailo Podolyak, numa declaração escrita. “Tudo isto é uma prova directa de que a Federação Russa não está preparada para viver em relações sociais e políticas modernas, tendo em conta os direitos soberanos absolutos de outros países”, acrescentou.

Putin fez o comentário depois de ter conquistado um quinto mandato no Kremlin, numa eleição presidencial, de três dias, considerada pelo Ocidente como uma farsa.

O Presidente russo não forneceu pormenores, mas disse que a zona tampão poderá ser suficientemente grande para impedir que o que disse serem armas de fabrico estrangeiro atinjam o território russo.

“Não excluo que, tendo em conta os trágicos acontecimentos que estão a ter lugar hoje, sejamos obrigados a criar uma ‘zona sanitária’ nos territórios actualmente sob o regime de Kiev”, disse Putin, depois de lhe ter sido perguntado se considerava necessário que a Rússia tomasse a região ucraniana de Kharkiv, que faz fronteira com Belgorod, província russa que tem sido regularmente atacada pelas forças de Kiev.

Habitantes de Kharkiv, a capital da região com o mesmo nome, mostraram-se desafiadores quando questionados pela Reuters sobre as palavras do Presidente russo.

“Acho que Putin vai engasgar-se com as suas próprias palavras. Kharkiv nunca será uma zona cinzenta. Kharkiv é e será Ucrânia”, disse Antonina Khrypushkina, enquanto Roman Artiukh, um soldado das Forças Armadas ucranianas, afirmou que era Kiev que precisava de criar uma zona de segurança dentro da Rússia.

Nos últimos meses, a Rússia tem bombardeado Kharkiv e a região circundante com mísseis e drones quase todos os dias. As forças russas tentaram inicialmente tomar a região de Kharkiv em Fevereiro de 2022, mas foram expulsas por uma contra-ofensiva ucraniana em Setembro desse ano.