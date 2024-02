Mykhailo Podolyak: “Temos de deixar de tratar Putin como um Presidente legítimo”

Conselheiro de Zelensky critica a lentidão do fornecimento de armas pelo Ocidente à Ucrânia. “É irrealista” esperar que a Rússia se torne num país “que respeita as leis”, afirma.

Mykhailo Podolyak é um dos conselheiros mais influentes do Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, e em entrevista ao PÚBLICO reflecte sobre o segundo ano da invasão russa do país, não escondendo que algumas etapas do conflito “são desmotivadoras”. Para além das armas de que as forças ucranianas necessitam desesperadamente, Podolyak sublinha a importância de se analisarem as sanções actualmente impostas ao regime de Vladimir Putin e pede o isolamento total da Rússia e das suas instituições da arena internacional.