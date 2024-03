Rui Moreira recusa parar eléctrico por causa das obras do metro e ataca TVDE

Autarca não licencia frente de obra que implique a paragem do eléctrico na Rua do Ouro. “A cidade não aguenta” mais interferências na mobilidade. A culpa, no entanto, não é só das obras do metro.

“Não vamos aceitar.” Rui Moreira voltou a repetir aquilo que já terá dito à Metro do Porto e que fez saber através da comunicação social: "qualquer que seja a consequência", a Câmara do Porto não licencia a frente de obra da linha Rubi se esta interromper a linha do eléctrico na Rua do Ouro.

Numa reunião pública do executivo, em resposta a dúvidas colocadas pela vereadora Mariana Ferreira Macedo, do PSD, o autarca adiantou que, há cerca de uma semana, a Metro mantinha a vontade de parar o eléctrico – e ele mantinha a vontade de não o deixar fazer. “Enquanto for presidente de câmara não vou permitir.”

A interrupção da linha está prevista no projecto da linha Rubi, para a construção de um dos pilares da nova ponte sobre o Douro. Financiada pelo PRR, esta empreitada tem de estar concluída até ao final de 2026, sob pena de os fundos serem perdidos.

No tom de desavença que tem marcado as relações com a Metro do Porto, Rui Moreira garantiu que em relação ao eléctrico a empresa terá mesmo de procurar outra solução. “Se foi assim que fizeram o projecto que corrijam”, aconselhou, dizendo que “a cidade não aguenta” mais interferências na mobilidade.

A comissão de acompanhamento das obras do metro, criada pela Assembleia Municipal em Janeiro, reúne-se pela primeira vez esta segunda-feira. E Moreira deixou um pedido: “Espero que a comissão verifique que isto não é uma embirração do presidente da câmara.”

Rui Moreira apontou ainda os atrasos de "mais de dois anos" na obra na Rua Mouzinho da Silveira e disse não acreditar que se cumpra o prazo de término, no final de 2026: "Não temos previsão objectiva do fim das obras." Quanto ao metrobus, ironizou: "Os veículos vão chegar à cidade e ainda não vai haver via".

“Altamente nociva”

O debate sobre a mobilidade na cidade voltaria mais à frente na reunião pública, a propósito de uma proposta de delegação de competências de fiscalização de estacionamento na STCP. O vereador do Bloco de Esquerda, Pedro Figueiredo, quis sublinhar que o “caos de trânsito” na cidade não é culpa exclusiva das obras do metro. E que, além disso e do estacionamento abusivo, há uma sigla que tem de ser chamada à discussão: TVDE. “Há um número excessivo de viaturas”, considerou.

Rui Moreira subscreveu. “A situação dos TVDE é altamente nociva”, avaliou, lamentando as mãos atadas do município nesta matéria e pedindo ao novo Governo para pensar legalmente este assunto. “Não temos nenhuma forma de controlar o número de carros, de onde vêm e para onde vão. Ao contrário dos táxis, que têm posturas, eles infernizam a vida das pessoas”.

Ilda Figueiredo, da CDU, recordou uma recomendação do seu partido, aprovada em Assembleia Municipal, para que a legislação sobre os TVDE seja revista. E Cristina Pimentel, administradora da STCP, explicou a proposta que iria ser votada (e aprovada, com abstenções da CDU e BE): a partir de agora, inspectores da STCP estarão credenciados para autuar em caso de estacionamento indevido nos corredores BUS ou nas paragens de autocarros. “A actuação será complementar à acção da polícia.”