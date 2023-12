Mais multas para estacionamento indevido: polícia vai apertar o cerco com ajuda da STCP

O estacionamento em segunda fila tem um “impacto terrível” na mobilidade do Porto e a Polícia Municipal vai apertar o cerco a quem não cumpre as regras. Neste momento, estão já a ser adquiridos “mecanismos electrónicos” para fazer uma fiscalização “mais célere”, com um carro patrulha que autuará de forma digital quem estiver parado em segunda fila ou noutra situação de incumprimento, revelou esta quinta-feira o comandante da PM, António Leitão da Silva. Além disso, já no início de 2024, elementos “formados e acreditados” da STCP vão também fazer fiscalização, nesse caso apenas no âmbito da mobilidade dos transportes públicos, ou seja, multar quem estacione em corredores BUS ou em paragens de autocarro.

