Mansão de Cara Delevingne em Hollywood foi destruída por um incêndio

A mansão da actriz Cara Delevingne, em Los Angeles, foi destruída por um incêndio na passada sexta-feira, 15 de Março. A supermodelo britânica não estava em casa, mas partilhou fotografias onde se vê a casa consumida pelas chamas. “O meu coração está partido”, escreveu no Instagram na legenda de uma imagem dos seus dois gatos, que pensava terem morrido no incidente.

Afinal, os animais sobreviveram, anunciou Cara Delevingne pouco depois. “Estão vivos! Obrigada aos bombeiros.” E sublinhou: “A vida pode mudar num piscar de olhos. Por isso, valorizem o que têm.”

Foto DR

Foto DR

Desconhece-se o que terá estado na origem do incêndio da casa de dois andares em Studio City, a norte de Hollywood. Duas pessoas ficaram feridas, incluindo um bombeiro que foi levado para o hospital em condições estáveis e um residente, que inalou fumo, informa o Departamento de Bombeiros de Los Angeles, em comunicado.

A chamada de emergência foi feita às 4h da madrugada na sexta-feira, com o alerta de que teria deflagrado um incêndio nas traseiras da casa. As chamas rapidamente escalaram para o sótão, causando o colapso do tecto da construção dos anos 1970. Foram necessários 94 bombeiros e mais de duas horas para conseguir controlar as chamas na propriedade de mais de 600 metros quadrados.

Cara Delevingne’s L.A. Home destroyed in massive fire ???? pic.twitter.com/hhcHLQtAPl — Victoria's Secret (@vsactu) March 15, 2024

Todos os vizinhos nas redondezas foram evacuados por segurança, enquanto decorriam as operações de socorro, notícia a CBS. A actriz, neste momento em cena no West Wend em Londres com Cabaret, agradeceu no Instagram, “do fundo do coração, a todos os bombeiros e pessoas que apareceram para ajudar”.

O Departamento de Bombeiros de Los Angeles conclui o comunicado com a informação de que as causas do incidente serão alvo de investigação.

De acordo com a imprensa norte-americana, Cara Delevingne terá comprado a mansão de Hollywood em 2019. Dois anos depois, abriu as portas às Architectural Digest e descreveu a casa como um dos seus “sítios favoritos para estar” comparando-a a “uma casa de bonecas para adultos”. Na decoração, sobressaia um templo em homenagem a David Bowie e uma colecção de puzzles japoneses.