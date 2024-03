Concurso da FCT valoriza quase só a ciência aplicada. Petição quer reverter a decisão

Um grupo de cientistas lançou uma petição para que o concurso da Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) que financia os projectos científicos de todas as áreas do saber atribua dinheiro tanto à ciência fundamental como à ciência aplicada de forma equitativa. Trata-se do Concurso para Projectos de Investigação e Desenvolvimento em Todos os Domínios Científicos, importante no financiamento da comunidade científica e que, nesta edição, atribuirá 120 milhões de euros: devia abrir todos os anos, mas no ano passado tal só aconteceu nos últimos dias do ano, em cima do Natal.

