Rio de Janeiro regista sensação térmica recorde: 60,1 graus Celsius

Este sábado voltou a ser batido o recorde de sensação térmica alguma vez registado no Rio de Janeiro. Segundo o Sistema Alerta Rio, às 10h20 da manhã, o valor registado pela Estação de Guaratiba era de 60,1 graus Celsius.

O valor é o mais alto alguma vez registado desde 2014, quando começaram as operações de monitorização do Alerta Rio. A cidade carioca tinha batido um recorde, recentemente, a 18 de Novembro, quando se sentiram 59,7 graus.

Desde o dia 14 de Novembro de 2023, registaram-se os cinco maiores valores de sensação térmica da história do Rio de Janeiro, como detalhou o Centro de Operações Rio, numa publicação de X (antigo Twitter). Todos os valores recorde foram medidos na estação de Guaratiba.

??? RIO BATE RECORDE DE SENSAÇÃO TÉRMICA DESDE 2014



O município do Rio registrou 60,1ºC de sensação térmica na estação de Guaratiba, às 10h20, deste sábado (16/03). Até o momento, esta é a maior sensação térmica registrada desde 2014, quando o órgão começou a fazer as medições.… pic.twitter.com/IeFKjillTm — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) March 16, 2024

O Instituto Nacional de Meteorologia do Brasil publicou, na sexta-feira, um aviso meteorológico sobre o perigo de onda de calor no Rio, que detalhava que as temperaturas deveriam estar cinco graus acima da média durante dois a três dias. O alerta termina às 18 horas deste domingo.

O Alerta Rio prevê que no Norte do Rio de Janeiro a temperatura possa, este domingo, atingir máximas de 41 graus Celsius, um valor ligeiramente mais alto do que o registado no sábado (40,3 graus). Tal não significará necessariamente, porém, que o recorde de sensação térmica volte a ser batido, tendo em conta que este último valor depende de mais factores como o vento e a humidade do ar.

A Protecção e Defesa Civil brasileira aconselhou, nas redes sociais, a população a evitar o sol directo entre as 10h e as 16h, a hidratar-se regularmente, a optar por refeições mais leves e frequentes e a estar atenta com a hidratação de idosos e crianças.