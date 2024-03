Trabalhista Gething vai ser o primeiro chefe de governo negro do País de Gales

Ministro da Economia do governo descentralizado britânico foi eleito líder do Partido Trabalhista Galês. Na próxima semana será nomeado primeiro-ministro do território que faz parte do Reino Unido.

Vaughan Gething venceu as eleições internas para a liderança do Partido Trabalhista Galês e vai ser o próximo primeiro-ministro do País de Gales. Filho de pai galês e de mãe zambiana, o até agora ministro da Economia no executivo descentralizado, e dependente do Governo britânico, sediado em Londres, será o primeiro chefe de governo negro do território que integra o Reino Unido (com Inglaterra, Escócia e Irlanda do Norte).

Gething, de 50 anos, derrotou Jeremy Miles, ministro da Educação, com 51,7% dos votos contra 48,3%, numa eleição convocada depois de Mark Drakeford ter anunciado, no final do ano passado, que iria cumprir uma promessa feita em 2018 e renunciar à chefia do executivo galês e do partido “irmão” do Partido Trabalhista britânico.

Uma vez que o Labour galês tem maioria do Senedd (Parlamento), em Cardiff, Gething vai ser oficialmente nomeado primeiro-ministro durante a próxima semana.

“Hoje viramos uma página no livro da História da nossa nação. Uma História que escrevemos juntos”, celebrou Gething, num discurso proferido neste sábado, na Universidade de Cardiff, enfatizando que vai ser o “primeiro líder negro em qualquer país europeu” e agradecendo aos militantes e aos sindicatos filiados no partido.

“Quero usar este momento como um ponto de partida para uma marcha mais confiante na direcção do futuro”, acrescentou, citado pela Sky News, defendendo que a “descentralização” (devolution, na designação oficial, em língua inglesa), enquanto sistema de governo para se encontrarem “soluções galesas para problemas galeses”, não é algo ao qual “tenha de se adaptar ou pedir desculpa”. “A descentralização está no meu sangue”, afiançou.

Durante a campanha eleitoral interna, Vaughan Gething prometeu investir no serviço nacional de saúde galês, na habitação, nos empregos “verdes” e nos transportes e, segundo o Guardian, mostrou-se determinado em fazer com que o País de Gales possa assumir uma posição mais relevante no panorama político internacional.

O próximo primeiro-ministro galês também se mostrou confiante numa vitória do Partido Trabalhista sobre o Partido Conservador nas próximas eleições legislativas nacionais, que terão de se realizar até Janeiro de 2025.

Num comunicado partilhado nas redes sociais, Keir Starmer, líder do Labour britânico, disse que a nomeação de Gething para chefe do governo galês será “um momento histórico” que, considera, atesta o “progresso e os valores de modernidade” no País de Gales.

“Com os seus vários anos de experiência no Senedd, sei que liderará um governo trabalhista galês optimista e ambicioso, frente a um Governo tory [conservador] cansado e fracassado em Westminster [Parlamento britânico]”, declarou.

Eleito pela primeira vez para o Parlamento galês em 2011, Vaughan Gething exerceu os cargos de vice-ministro das Comunidades (2013-2014) e de vice-ministro da Saúde (2014-2016) antes de assumir o importante posto de ministro da Saúde (2016-2021), tendo liderado e implementado, nesse papel, os planos de contenção da covid-19. Em 2021, chegou, então, a ministro da Economia.