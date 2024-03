Duplo ataque russo em Odessa faz 14 mortos e 46 feridos

Reuters/STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAI

Segundo de dois mísseis matou elementos das equipas médicas e de salvamento que tinham acorrido ao local do primeiro ataque.

Pelo menos 14 pessoas foram mortas e 46 ficaram feridas na cidade ucraniana de Odessa, na manhã desta sexta-feira, num duplo ataque com mísseis russos.

Segundo as autoridades locais, um primeiro ataque com um míssil matou 12 pessoas num edifício de habitação da cidade portuária, e outras duas pessoas — um paramédico e um elemento das equipas de resgate — foram mortas num segundo ataque com um míssil disparado contra o mesmo alvo.

O governador da região de Odessa, Oleh Kiper, disse, num comunicado publicado através da aplicação Telegram, que o duplo ataque russo foi executado precisamente para provocar vítimas entre as equipas de salvamento e de resgate que acorreram ao local.

A primeira explosão aconteceu por volta das 11h locais (9h em Portugal continental). Pouco tempo depois, um segundo míssil atingiu o mesmo edifício numa altura em que as esquipas de socorro tentavam extinguir um incêndio e resgatar feridos, disse Kiper.

No início do mês, um míssil disparado pela Rússia em direcção a Odessa caiu a poucas centenas de metros de uma comitiva onde seguiam o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, e o primeiro-ministro grego, Kyriakos Mitsotakis.

Em declarações aos jornalistas, o chefe do Governo da Grécia (um membro da NATO), disse que ouviu perfeitamente o som da explosão.

"No final [da visita às instalações portuárias], ouvimos o som de sirenes antiaéreas e explosões muito perto de nós. Não tivemos tempo para nos abrigarmos", disse Mitsotakis, após o bombardeamento, descrevendo-o como "uma experiência impressionante". O primeiro-ministro grego salientou que a guerra na Ucrânia "afecta toda a gente e não poupa ninguém".

O ataque desta sexta-feira aconteceu no primeiro dia da eleição presidencial na Rússia, que termina no domingo. O actual Presidente russo, Vladimir Putin, é candidato a um quinto mandato e não tem oposição de relevo.